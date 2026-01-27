Rosjanie uderzyli w pociąg pasażerski. "Akt terroryzmu"

Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg Źródło: X/Wołodymyr Zełenski

Do zdarzenia doszło w północno-wschodniej części obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy. Według lokalnej prokuratury jeden z dronów trafił bezpośrednio w wagon jadącego pociągu relacji Czop - Barwinkowe, łączącego zachodnią i wschodnią część kraju. Dwa inne drony uderzyły w pobliżu składu.

Prezydent Ukrainy nazywał rosyjski atak "aktem terroryzmu". "W każdym kraju atak drona na cywilny pociąg byłby traktowany tak samo - jako czysty akt terroryzmu. Nie byłoby wątpliwości co do tej klasyfikacji ani w Europie, ani w Ameryce, ani w świecie arabskim, ani w Chinach, ani nigdzie indziej" - napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, dołączając nagranie palącego się pociągu.

Jak podkreślił, "nie ma i nie może być żadnego militarnego uzasadnienia dla zabijania cywilów w wagonach pasażerskich".

Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in…

"W okolicy nie było celów wojskowych"

W trafionym wagonie podróżowało prawdopodobnie 18 pasażerów. Jak podał Zełenski, co najmniej czworo z nich zginęło.

"Rosja musi ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. A to oznacza odpowiedzialność nie tylko za ataki na nasz naród, na nasze życie, ale także za samą zdolność do przeprowadzania takich ataków" - zaapelował prezydent, podkreślając, że "Rosjanie znacząco zwiększyli swoje możliwości zabijania i terroryzowania".

Pociąg jechał do miasta Barwinkowe w obwodzie charkowskim

"W okolicy nie było celów wojskowych. Jest to kolejny akt rosyjskiego terroru przeciw ludności cywilnej" - napisał z kolei na platformie X wicepremier Ukrainy Ołeksji Kułeba.

Nie ma jeszcze oficjalnych informacji wskazujących, ile dokładnie osób podróżowało pociągiem. Prezydent Zełenski napisał o ponad 200 osobach, podczas gdy Kułeba o 291.

Reuters, powołując się na oddział prokuratury w obwodzie charkowskim, podaje natomiast, że podróżowało nim 155 osób.

Drony nad Ukrainą

To nie koniec tragicznego bilansu rosyjskich ataków na Ukrainę we wtorek. W nocy i w ciągu dnia zginęło co najmniej siedem innych osób. Trzy zginęły, a 25 odniosło obrażenia w nocnym nalocie dronowym na Odessę nad Morzem Czarnym.

W reszcie kraju wskutek ataków zginęły cztery inne osoby. Poważnych uszkodzeń miała także doznać infrastruktura energetyczna w okolicach tego portowego miasta.

Starlinki pomagają Rosjanom, Sikorski reaguje

Również we wtorek minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow potwierdził, że Rosjanie wyposażają drony w systemy satelitarne Starlink, co znacząco zwiększa ich zdolności bojowe. - Musimy szybko reagować, przewidywać kolejne zagrożenia i zapobiegać sytuacjom, które mogłyby zaszkodzić wojsku - dodał przedstawiciel władz w Kijowie.

"Zasięg dronów BM-35 wyposażonych w system Starlink wynosi według doniesień 500 kilometrów, co oznacza, że ​​większość Ukrainy, cała Mołdawia, a także część Polski, Rumunii i Litwy znajdują się w zasięgu tych dronów, jeśli zostaną wystrzelone z Rosji lub okupowanej Ukrainy" - napisał z kolei amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną.

Starlink to system satelitarny obsługiwany przez spółkę należącą do firmy SpaceX Elona Muska. Jak podał ukraiński wywiad wojskowy HUR, użycie Starlinków umożliwia Rosjanom "utrzymanie stabilnej łączności nawet przy aktywnych środkach walki radioelektronicznej", co z kolei ma "zwiększać zasięg i precyzję ataków oraz utrudniać użycie systemów obrony antydronowej".

Do doniesień tych odniósł się szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Oznaczył on we wpisie Elona Muska i zwrócił się do niego z pytaniem w języku angielskim, "dlaczego nie powstrzyma Rosjan przed wykorzystaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast".

"Zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce" - napisał Sikorski.

