Indie i Chiny zabierają głos po rosyjskich atakach

Władimir Putin uderzył w bezbronnych ludzi, czyli zrobił to, co w zasadzie robi od początku wojny - powiedział w programie "Tak jest" w TVN24 Rusłan Szoszyn z "Rzeczpospolitej", komentując liczne rosyjskie ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Wacław Radziwinowicz z "Gazety Wyborczej", wieloletni korespondent w Rosji, stwierdził, że kremlowski przywódca "jednak ma interes w tym, żeby nie robić tego, do czego go popychają coraz bardziej zdecydowanie i brutalnie rosyjscy jastrzębie". - On chyba nie uważa, że w jego interesie jest totalne zniszczenie Ukrainy - dodał.