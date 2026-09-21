Świat Rosja zmieniła taktykę i gromadzi rakiety. Media o powodach Adrian Wróbel |

Ołeh Biłecki o wizycie wysłanników USA w Kijowie: ukraińska ekipa przygotowała się do przedstawienia swoich warunków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Vladyslav Musiienko/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Według agencji "od sierpnia Rosja znacząco zredukowała użycie tych pocisków [rakiet balistycznych - red.] na rzecz dronów odrzutowych, co może sugerować, że Moskwa gromadzi zapas tego rodzaju uzbrojenia do atakowania ukraińskiej infrastruktury energetycznej i grzewczej w okresie zimnej pogody, jaka rozpoczyna się na przełomie października i listopada".

Jak przypomina Bloomberg, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział podczas jednej z rozmów z dziennikarzami w sierpniu, że jego kraj będzie potrzebował 300 pocisków przechwytujących Patriot w okresie zimowym. Obecnie armia ukraińska ma problemy wynikające z niewielkich zapasów tego typu pocisków, co ogranicza lub uniemożliwia odpieranie rosyjskich ataków na Kijów i inne duże miasta Ukrainy.

Bloomberg o prognozach na najbliższą zimę

Infrastruktura energetyczna Ukrainy jest celem rosyjskich ataków od 2022 roku. Okres jesienno-zimowy na przełomie 2025 i 2026 roku był najtrudniejszym od początku pełnoskalowej wojny z Rosją: doszło do licznych i długotrwałych przerw w dostawach prądu i ogrzewania w wielu ukraińskich miastach, przede wszystkim w Kijowie.

Bloomberg przypomina, że według aktualnych prognoz, nadchodząca zima może okazać się co najmniej tak samo trudna, jak ubiegła. Premier Ukrainy Serhij Korecki zapowiedział rozbudowę funkcjonujących w kraju "punktów niezłomności" - miejsc tymczasowego schronienia dla mieszkańców na wypadek długotrwałych wyłączeń prądu i ogrzewania, wyposażonych w alternatywne źródła ciepła.

OGLĄDAJ: "Jestem Kaffa i zabijam Rosjan" Zobacz cały materiał