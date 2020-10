Eksplozja na rosyjskim tankowcu. Poszukiwania trzech członków załogi

Trwają poszukiwania trzech członków 13-osobowej załogi rosyjskiego tankowca, na którym w sobotę doszło do wybuchu. W momencie eksplozji statek przepływał przez Cieśninę Kerczeńską na Morzu Azowskim - poinformowały rosyjskie służby ratunkowe. Jednostka nie przewoziła ropy naftowej, przyczyną eksplozji mogły być opary paliwa - podały lokalne władze.

Do eksplozji rosyjskiego tankowca o nazwie Generał Azi Asłanow doszło w sobotę na Morzu Azowskim w Cieśninie Kerczeńskiej. Jednostka płynęła z portu "Kaukaz" w Kraju Krasnodarskim do Rostowa nad Donem. W wyniku wybuchu doszło do pożaru. Na miejsce skierowane zostały trzy jednostki ratunkowe, którym udało się ugasić ogień.