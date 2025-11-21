Władimir Putin o "ostatecznym uregulowaniu". Plan USA dotarł do Moskwy

Zełenski: przeżywamy jeden z najtrudniejszych momentów w naszej historii Źródło: TVN24 / facebook.com/zelenskyy.official

Putin w piątek późnym popołudniem przekazał, że Moskwa otrzymała zaproponowany przez USA plan zakończenia wojny. Oświadczył, że Rosja jest gotowa na pokojowe rozwiązanie konfliktu, ale szczegóły planu muszą jeszcze zostać omówione. Wyraził też przekonanie, że plan może być podstawą do zakończenia wojny.

- Sądzę, że on (amerykański plan - red.) może stać się podstawą ostatecznego pokojowego uregulowania konfliktu - oznajmił Putin na posiedzeniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.

28-punktowy plan USA na zakończenie wojny w Ukrainie

Portal Axios opublikował w czwartek 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w piątek, że dał Ukrainie czas do czwartku 27 listopada na to, by przyjęła rzeczony plan. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski tego samego dnia omówił plan z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, a później wygłosił orędzie do narodu.

Zełenski ocenił, że Ukraina "znajduje się w jednym z najtrudniejszych momentów w swojej historii". Powiedział też, że jego kraj "może stanąć przed bardzo trudnym wyborem". - Albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera - doprecyzował.

Podkreślił, że będzie "spokojnie, odpowiedzialnie" współpracować ze Stanami Zjednoczonymi nad zaproponowanym planem pokojowym. - Dalej będziemy tylko konstruktywnie szukać rozwiązań z naszym głównym sojusznikiem. Będę przedstawiał argumenty, proponował alternatywy, ale na pewno nie dam wrogowi powodu, żeby mówił, że to Ukraina nie chce pokoju - powiedział Zełenski.

Agencja Reutera podała, że Ukraina, Niemcy, Francja i Wielka Brytania wypracowują wspólny, alternatywny dla amerykańskiego, plan na zakończenie wojny wywołanej przez Rosję w lutym 2022 roku.

