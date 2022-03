Nadzwyczajne posiedzenie PE. "Putin zdecydował, że Ukraina nie ma prawa istnieć. Nigdy tego nie zaakceptujemy"

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej Ukrainie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że "Ukraińcy podtrzymują pochodnię wolności dla nas wszystkich". Szef Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że "Putin myślał, że złamie jedność europejską, ale się pomylił". - Rosjanie, Rosjo, zakończcie tę wojnę. Powróćcie do domów - wezwał.

W Parlamencie Europejskim odbywała się we wtorek debata poświęcona Ukrainie i rosyjskiej agresji wymierzonej w ten kraj. Głos w Brukseli przez połączenie wideo zabrali przedstawiciele władz ukraińskich, z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele. Jego wystąpienie nagrodzono owacją na stojąco.

Oklaski w Europarlamencie po wystąpieniu prezydenta Ukrainy EVS

Von der Leyen: Ukraińcy podtrzymują pochodnię wolności dla nas wszystkich

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła podczas debaty, że "Ukraińcy podtrzymują pochodnię wolności dla nas wszystkich". - Wykazują ogromną odwagę. Bronią swojego życia. Ale oni też walczą o uniwersalne wartości i są gotowi za nich umrzeć. Prezydent Zełenski i naród ukraiński są prawdziwą inspiracją! Kiedy ostatnio rozmawialiśmy ponownie opowiedział mi o marzeniu swojego narodu, by przyłączyć się do naszej Unii. Dziś Unia Europejska i Ukraina są już bliżej niż kiedykolwiek - stwierdziła.

- Przed nami jeszcze długa droga. Musimy zakończyć tę wojnę. Powinniśmy porozmawiać o kolejnych krokach. (...) Ludzie, którzy tak dzielnie stają w obronie naszych europejskich wartości, należą do naszej europejskiej rodziny - powiedziała von der Leyen.

- Putin zdecydował, że Ukraina nie ma prawa istnieć. Nigdy tego nie zaakceptujemy - podkreślała. Dodała, że "to, w jaki sposób odpowiemy na agresję Rosji, określi przyszłość systemu międzynarodowego". - Na szali waży się przyszłość Ukrainy, ale także nasz własny los - zwracała uwagę szefowa KE.

Podczas debaty von der Leyen podziękowała też "szczególnie" Polsce, Rumunii, Słowacji i Węgrom za przyjęcie kobiet, mężczyzn i dzieci z Ukrainy. - Proponujemy uruchomienie tymczasowego mechanizmu ochrony, aby zapewnić uchodźcom z Ukrainy bezpieczny status i dostęp do szkół, opieki medycznej i pracy - dodała.

Szefowa KE mówiła też o rosyjskich sankcjach. - Zamknęliśmy nasze niebo dla rosyjskich samolotów, w tym prywatnych odrzutowców oligarchów. Zamrozimy również aktywa oligarchów: jachty, luksusowe samochody i nieruchomości. (...) Państwowe media rosyjskie RT i Sputnik oraz ich spółki zależne nie będą już mogły rozpowszechniać kłamstw w celu usprawiedliwienia wojny Putina - wskazała.

Von der Leyen przekazała też, że europejskie bezpieczeństwo i obrona ewoluowały bardziej w ciągu ostatnich sześciu dni niż ostatnich dwóch dekad.

Michel: Putin myślał, że złamie jedność europejską, ale się pomylił

Szef Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że "Putin prowadzi wojnę, bo naród Ukrainy na Majdanie dokonał wyboru na rzecz pokoju, demokracji i praworządności". - Ten wybór nie jest jedynie wyborem Ukrainy. To atak także na ład międzynarodowy, na demokrację, na godność ludzką. To (co robi Rosja - red.) to jest terroryzm geopolityczny - podkreślił.

- Putin myślał, że złamie jedność europejską, ale się pomylił. (...) Myślał, że będziemy bierni, ale się przeliczył. Trzeba zachować stanowczość i godność - dodał.

Charles Michel podczas owacji dla Wołodymyra Zełenskiego REUTERS

Zaapelował do Rosji, by zakończyła wojnę. - Rosjanie, Rosjo, zakończcie tę wojnę. Powróćcie do domów - wezwał Michel.

Ponadto szef Rady Europejskiej przyznał, że sankcje nałożone na Rosję dotkną również UE, przekonywał jednak, że te działania są konieczne, bo stawką są europejskie wartości.

Borrell: to narodziny geopolitycznej Europy

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oświadczył, że "to, co dzieje się na Ukrainie nie powinno nas przestraszyć, ale zmobilizować do działania - To narodziny geopolitycznej Europy - ocenił.

Josep Borrell PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

- Musimy zwiększyć nasze zdolności odstraszania, by móc zapobiec wojnie. Nasza siła odstraszania była niewystarczająca, aby powstrzymać atak Putina. Jednak od początku ataku reagowaliśmy w taki sposób, jakiego Putin się nie spodziewał. Pokazaliśmy mu, że nie poświecimy naszej wolności, czy wolności innych na ołtarzu dobrobytu i świętego spokoju - oświadczył.

Autor:pp/dap

Źródło: PAP