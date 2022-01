Konflikt Rosja-Ukraina. Szef litewskiej dyplomacji: prawdziwa wojna jest możliwa

W poniedziałek w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej . Przed jego rozpoczęciem minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis ocenił, że "znając taktykę Rosjan, jednym z ich celów jest podzielenie Zachodu". - Doprowadzenie do sytuacji, że zaczniemy mówić wieloma głosami i zajmować różne stanowiska. (...) Nie stać nas na to, by pozwolić Rosji na odniesienie takiego zwycięstwa - powiedział.

Dodał, że wybuch "prawdziwej wojny" między Rosją a Ukrainą to "prawdopodobna możliwość". Opowiedział się w związku z tym za wysyłaniem "amunicji i zaopatrzenia" na Ukrainę, tak by mogła się bronić.

"Kiedy mówimy, że sankcje będą nie do wytrzymania, to powinny takie być"

"Powinniśmy dotrzymywać naszego słowa: kiedy mówimy, że sankcje będą nie do wytrzymania, to powinny takie być. To jedyny sposób na odstraszenie. Jeśli są do wytrzymania, to nie jest wówczas czynnik odstraszający" - zaznaczył szef litewskiego MSZ.