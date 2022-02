Japonia nakłada sankcje na Rosję i wzywa do rozmów dyplomatycznych

W związku z agresywnymi działaniami Rosji wobec Ukrainy rząd Japonii zdecydował w środę o nałożeniu sankcji na Moskwę. Japoński premier Fumio Kishida określił posunięcia Kremla jako "niedopuszczalne naruszenie ukraińskiej suwerenności oraz prawa międzynarodowego". Wezwał do powrotu do kontaktów dyplomatycznych.

Rosyjski prezydent Władimir Putin wydał w poniedziałek dekret uznający niepodległość samozwańczych tak zwanych republik ludowych w ukraińskim Donbasie. We wtorek Kreml zdecydował o wysłaniu do nich rosyjskich "sił pokojowych".

Reakcją na to posunięcie było nałożenie przez USA i ich zachodnich sojuszników szeregu sankcji na przedstawicieli rosyjskich elit i rosyjskie instytucje.

Japonia nakłada sankcje na Rosję

W środę do państw, które nałożyły sankcje na Rosję, dołączyła Japonia. Restrykcje nałożone przez władze w Tokio objęły zakaz emisji rosyjskich obligacji i zamrożenie aktywów należących do przedstawicieli rosyjskich elit. Szczegóły sankcji zostaną omówione i podane do informacji publicznej w nadchodzących dniach - powiedział premier Fumio Kishida.