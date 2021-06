"Za zamkniętymi drzwiami". Sąd zdecydował o uznaniu fundacji Nawalnego za "ekstremistyczną"

"Obrona przywiozła do sądu całą walizkę z petycjami. Na rozprawie poprosiła o odtajnienie sprawy, zażądała dysków z protokołami dotyczącymi inspekcji stron internetowych, ale sędzia odrzucił wszystkie te prośby. Sprawa jest już rozpatrywana merytorycznie. Co jakiś czas na sali słychać nazwisko Nawalnego, ale nie został on - mimo próśb - wezwany na świadka" - relacjonowało środowe posiedzenie sądu radio Echo Moskwy.