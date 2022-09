"Idźcie spać". Rosjanie czekali na przemówienie Putina. Przemówienia nie było

czytaj dalej

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził, że "Rosja wydaje się na progu mobilizacji". Później sprecyzował, że prawdopodobnie będzie to częściowa mobilizacja. Dodał, że jest pewny, że Ukraina mimo to będzie w stanie odeprzeć jej ataki. Zapowiedział też, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają planowanej aneksji ukraińskich terytoriów w wyniku fikcyjnych referendów.