Rewizje w mieszkaniach Aleksieja i Julii Nawalnych

Funkcjonariusze policji wkroczyli w środę do moskiewskiego mieszkania aresztowanego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - poinformował współpracownik Nawalnego, Iwan Żdanow. Rewizja odbyła się także w mieszkaniu, gdzie przebywa obecnie żona rosyjskiego opozycjonisty, Julia Nawalna.

Nagrania w mediach społecznościowych

Przeszukania rozpoczęto także w biurze FBK i w studiu kanału internetowego Navalny LIVE, nadającego na serwisie YouTube - podała niezależna telewizja Dożd. Poinformowała ponadto, że do mieszkania Julii Nawalnej funkcjonariusze nie wpuszczają adwokata.

Opozycjonista w areszcie

Według kanału Baza na komunikatorze Telegram rewizje mają związek ze sprawą karną dotyczącą naruszenia zasad sanitarno-epidemicznych. Postępowanie to wszczęte zostało w Moskwie po masowych protestach w obronie Nawalnego 23 stycznia.

Nawalny został w styczniu osadzony w areszcie śledczym Matrosskaja Tiszyna. Funkcjonariusze policji i służb więziennych zatrzymali go na lotnisku Szeremietiewo 17 stycznia. Nawalny przyleciał do Moskwy z Niemiec, gdzie leczył się ze skutków próby otrucia go bojowym środkiem chemicznym typu nowiczok.