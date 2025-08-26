Rosyjska propaganda zadowolona. Pisze o wecie, "pasożytach" i "ciosach" Nawrockiego

Flaga Ukrainy na jezdni przed ambasadą Rosji Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Rosyjskie propagandowe media poinformowały o wecie Karola Nawrockiego w sprawie pomocy dla Ukraińców w Polsce.

Piszą o tym, ilu jest ukraińskich uchodźców i podają, że nowy prezydent Polski sprzeciwia się członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO.

"Nawet nie podwójny, a potrójny, a może nawet poczwórny cios otrzymała banderowska Ukraina" - stwierdziła popularna w Rosji gazeta "Komsomolskaja Prawda".

"Nie dla nazistów i pasożytów: prezydent Polski zamierza sprowadzić na ziemię bezczelnych gości z Ukrainy" - wybiła w poniedziałkowej internetowej publikacji "Komsomolskaja Prawda", reagując na weto Karola Nawrockiego w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy.

"Nawet nie podwójny, a potrójny, a może nawet poczwórny cios otrzymała banderowska Ukraina od nowego prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Jednocześnie Polak zachowuje się zupełnie otwarcie, nie przejmuje się tym, co myślą w Kijowie czy Żytomierzu, bo troszczy się o Polskę i jej mieszkańców" - napisał dziennik.

"Pierwszy cios, jaki zadał Ukraińcom, był najboleśniejszy - w portfel. Karol Nawrocki zawetował przedłużenie ustawy o świadczeniach socjalnych i opiece medycznej dla bezrobotnych ukraińskich uchodźców mieszkających w Polsce. Obejmuje ona świadczenia w wysokości 800 złotych (nieco ponad 200 dolarów) na każde dziecko poniżej 18. roku życia" - stwierdziła popularna prokremlowska gazeta.

"Komsomolska Prawda" ukazuje się w Rosji od ponad 100 lat. W latach 90. jej nakład sięgał 22 milionów egzemplarzy. Po rozpadzie Związku Radzieckiego gazeta ukazywała się także w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.

Obecny nakład "Komsomolskiej Prawdy" to 1,2 miliona egzemplarzy w piątki (wydanie weekendowe) i blisko 200 tysięcy w pozostałe dni tygodnia. Jej stronę internetową śledzi co najmniej 3,5 miliona czytelników.

Lokatorzy, którzy "zaczynają drażnić właściciela lokum"

Inne prorządowe media w Rosji są bardziej "powściągliwe" w komentarzach. Gazeta "Wzgliad" przypomniała słowa ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara, który - jak napisała - "porównał Ukraińców w Polsce do nieproszonych lokatorów, którzy z czasem zaczynają drażnić właściciela lokum".

"Szef polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości wyraził zaniepokojenie wzrostem liczby przestępstw po powrocie zdemobilizowanych żołnierzy z Ukrainy. Liczba ukraińskich uchodźców w Europie przekroczyła 6 milionów osób" - dodała gazeta "Wzgliad".

Karol Nawrocki zakwestionował potrzebę wypłacania Ukraińcom świadczeń na równi z Polakami. Zawetował ustawę o świadczeniach i zapowiedział, że złoży własne propozycje legislacyjne - przekazał portal RBK. Przekazał dalej, że "nowy prezydent Polski sprzeciwia się członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO, uważa też, że Ukraińcy mieszkający w jego kraju nie powinni cieszyć się takimi samymi przywilejami społecznymi jak Polacy".

Kwestia relacji z Zachodem

Wątek relacji prezydenta Polski z Zachodem został poruszony także na portalu rosyjskiej telewizji ORT. Podano w nim, oprócz ogólnej informacji o wecie, że "Niemcy wyraziły niezadowolenie z nowego przywódcy Polski". "Twierdziły, że Nawrocki demonstruje gotowość do prowadzenia twardej polityki, sprzecznej z interesami Unii Europejskiej" - podano.

Gazeta "Wiedomosti" użyła propagandowego terminu "operacja specjalna w Ukrainie", pisząc, że po jej rozpoczęciu Polska przyjęła kilka milionów uchodźców z Ukrainy. "Polski parlament uchwalił ustawę o świadczeniach dla nich, w tym o bezpłatnej opiece medycznej i szeregu świadczeń socjalnych" - napisały "Wiedomosti".

W jednej z najważniejszych propagandowych agencji informacyjnych Rosji, TASS, przypomniano, że "od lipca 2024 roku Warszawa wprowadziła zaostrzone warunki otrzymywania niektórych świadczeń". "Zasiłek rodzinny przysługuje wyłącznie rodzinom, których dzieci uczą się w polskich szkołach. Obecnie w Polsce mieszka ponad 900 tysięcy ukraińskich uchodźców" - poinformowała TASS.

