Z polskiego konsulatu w Petersburgu zniknęły flagi

Po 52 latach zamknięto polski konsulat w Petersburgu w Rosji. "To retorsja na decyzję polskiego MSZ o zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu, po stwierdzeniu rosyjskiego sabotażu w Polsce" - informuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ambasador Krzysztof Krajewski wyraził nadzieję, że polska placówka konsularna "wróci do Petersburga w lepszych czasach".

"Konsulat generalny RP w Petersburgu został zamknięty po wycofaniu zgody Rosji na działalność polskiej placówki" - przypomniało polskie MSZ w komunikacie. Jak podkreślono, to retorsja na decyzję polskiego ministra spraw zagranicznych o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu, po stwierdzeniu przypadków powiązanego z władzami Rosji sabotażu na terenie Polski.

"Przyszedł moment, żeby podziękować wam wszystkim, dla kogo było to miejsce ważne. Miejsce, które było wartością samą w sobie, zupełnie innym światem niż ten, który otaczał na co dzień, gdzie mogliście uzyskać pomoc, ale też realizować marzenia o lepszym świecie, czy chociaż na chwilę oderwać się od rzeczywistości" - oświadczył Konsulat Generalny RP w Petersburgu.

Podziękowano też "tym wszystkim polskim dyplomatom, dla których przez długie lata było to miejsce misji w bardzo trudnych warunkach".

Ambasador Krajewski: mam nadzieję, że placówka wróci "w lepszych czasach"

Ambasador Krajewski wyraził nadzieję, że polska placówka konsularna "wróci do Petersburga w lepszych czasach". MSZ przypomniało, że na terenie Rosji wciąż działają polskie przedstawicielstwa w Moskwie, Królewcu i Irkucku.

Zamknięty rosyjski konsulat w Poznaniu

Moskwa zamyka polski konsulat w Petersburgu. Sikorski: Rosja nie ma prawa do kontrposunięć

Moskwa zamyka polski konsulat w Petersburgu. Sikorski: Rosja nie ma prawa do kontrposunięć TVN24

W opublikowanym przed miesiącem oświadczeniu rosyjskie MSZ stwierdziło, że "zgodnie z zasadą wzajemności trzech członków personelu dyplomatycznego Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu zostało uznanych za 'persona non grata' i muszą opuścić terytorium Rosji" do 10 stycznia. Resort zarzucił polskim władzom prowadzenie "otwarcie wrogiej polityki wobec Rosji (do elementów której należało - red.) zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu pod fałszywym pretekstem". Moskwa zapowiedziała, że będzie odpowiadała "twardym odwetem na wszelkie nieprzyjazne kroki Warszawy".