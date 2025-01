"Najtrudniejszy czas naszej misji". Polski konsulat kończy pracę

"Powoli kończy się najtrudniejszy czas naszej misji, czyli likwidacja placówek" - przypomniał konsulat we wpisie na Facebooku, wyrażają wdzięczność wszystkim, dla których była "innym światem niż ten, który otaczał (ich) na co dzień", i gdzie można było "realizować marzenia o lepszym świecie czy chociaż na chwilę oderwać się od rzeczywistości". Konsulat podziękował "wszystkim polskim dyplomatom, dla których przez długie lata było to miejsce misji w bardzo trudnych warunkach", pozostającym jeszcze na miejscu konsulom reprezentującym państwa Unii Europejskiej oraz mieszkającym w Petersburgu Polakom i Polonii.

Rosyjskie retorsje

Sikorski: Rosja nie ma prawa reagować w ten sposób

W opublikowanym przed miesiącem oświadczeniu rosyjskie MSZ stwierdziło, że "zgodnie z zasadą wzajemności trzech członków personelu dyplomatycznego Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu zostało uznanych za 'persona non grata' i muszą opuścić terytorium Rosji" do 10 stycznia. Resort zarzucił polskim władzom prowadzenie "otwarcie wrogiej polityki wobec Rosji (do elementów której należało) zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu pod fałszywym pretekstem". Moskwa zapowiedziała, że będzie odpowiadała "twardym odwetem" na wszelkie nieprzyjazne kroki Warszawy. Minister Sikorski powiedział, że Rosja nie ma prawa reagować w ten sposób, ponieważ decyzja Polski o zamknięciu konsulatu w Poznaniu była reakcją na rosyjski sabotaż i dokonywane w Polsce podpalenia. "My nie dokonujemy podpaleń ani sabotażu w Rosji. Jednak wszyscy wiedzą, jaka jest Rosja, więc nie jest to działanie niespodziewane" - skomentował szef polskiej dyplomacji.