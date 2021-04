"Powstaje wrażenie, że jest powoli zabijany"

Rosyjscy obrońcy praw człowieka zwracają uwagę na trudną sytuację, w jakiej znajduje się opozycjonista Aleksiej Nawalny. Opozycjonista skarży się na ból. Aktywiści zaapelowali, by odwiedziła go rzeczniczka praw człowieka Tatiana Moskalkowa. Media prorządowe utrzymują zaś, że Nawalnemu nic nie dolega.

Ich zdaniem rzeczniczka praw człowieka Federacji Rosyjskiej Tatiana Moskalkowa powinna bezzwłocznie odwiedzić Nawalnego w kolonii karnej i wysłuchać go, a także uczynić wszystko, by opozycjonista otrzymał pomoc lekarską. Nawalny w środę ogłosił głodówkę w kolonii karnej, domagając się dopuszczenia do niego lekarza i zaprzestania budzenia go w nocy co godzinę podczas sprawdzania jego obecności jako więźnia "skłonnego do ucieczki".