Nauczyciel oskarżony o podpalenie kilku punktów poboru do wojska. BBC: w Rosji 17 takich przypadków 

Rosyjskie służby zatrzymały Ilję Farbera, oskarżonego o podpalenie kilku punktów poboru do wojska w Rosji. Władze wszczęły śledztwo, w wyniku którego Farber może zostać skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Jak podaje BBC News, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę doszło do co najmniej 17 ataków na wojskowe punkty rekrutacyjne w różnych regionach Rosji.

Śledztwo wykazało, że 48-letni Farber - były nauczyciel mieszkający w Krasnogorsku pod Moskwą - w okresie między pierwszym a 21 maja sporządził miksturę zapalającą, następnie rozlał ją do butelek i zaatakował wojskowe punkty rekrutacji w rejonie igryńskim i jakszur-bodinskim.

- Sprawa została wszczęta na podstawie art. 167 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (celowe niszczenie i niszczenie mienia, dokonane z motywów chuligańskich, przez podpalenie). Maksymalna kara na podstawie tego artykułu to pięć lat więzienia - przekazało BBC News.

Farber: chciałem wiedzieć, do czego jestem zdolny

Farber odpowiedział na pytania o motywy w nagraniu opublikowanym na kanale Telegram Baza. - Chciałem wiedzieć, do czego jestem zdolny. Czy jestem do tego zdolny - powiedział mężczyzna. Do miejsca, w którym podpalił wojskowe budynki, miał przybyć, by odwiedzić swoją rodzinę. Jak podaje BBC News, w czasie przeszukania policja skonfiskowała Farberowi dwa kanistry z benzyną, drut, nadmanganian potasu, lejki, pięć kart bankowych i trzy iPhony.

W 2012 roku Farber został skazany na osiem lat pozbawienia wolności w kolonii karnej za "nadużycie stanowiska i wzięcie łapówki" podczas remontu centrum kultury we wsi Moszenka. Proces Farbera wzbudził protesty rosyjskich opozycjonistów i bohemy artystycznej. Uznano go za "symbol niesprawiedliwości w kraju, w którym rząd ma złą reputację, jest oskarżany o korupcję, dyskryminację i niedemokratyczne praktyki". - Dla wielu surowy wyrok Farbera podkreśla jedynie bezkarność innych, którzy są znacznie bardziej skorumpowani i potężniejsi niż on sam, a nawet używają sądownictwa do wrabiania i eliminowania konkurentów lub krytyków - mówił wtedy w rozmowie z portalem "The Times of Israel" Michael Edelstein, wykładowca Uniwersytetu Moskiewskiego.

Rada Praw Człowieka przy prezydencie Rosji wezwała wówczas do rewizji wyroku, a Władimir Putin nazwał werdykt "rażącym". Mężczyzna został warunkowo zwolniony na początku 2014 roku.

Co najmniej 17 ataków na wojskowe obiekty od początku inwazji na Ukrainę

BBC News poinformowało o co najmniej 17 atakach na wojskowe punkty rekrutacji w Rosji, dokonanych po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Pierwsze takie podpalenie, o którym dowiedziały się media, miało miejsce pod koniec lutego, wtedy zapalił się budynek komisji wojskowej w Łukowicach w obwodzie moskiewskim. Podpalenia miał dokonać 21-letni mieszkaniec miasta, który 28 lutego wybił szyby w budynku i rzucał w niego butelkami z koktajlem Mołotowa.

