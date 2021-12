Rosja nie chce rozszerzania NATO na wschód. Ławrow: w najbliższym czasie wniesiemy odpowiednie propozycje

Jeśli "nasi partnerzy z NATO deklarują, że nikt nie ma prawa dyktować krajowi pragnącemu wejść do NATO, czy może on to zrobić, czy też nie, to my powołujemy się na postanowienia prawa międzynarodowego o tym, że każde państwo ma prawo wybrać sposoby zapewnienia swoich legalnych interesów w sferze bezpieczeństwa" - oświadczył Ławrow.