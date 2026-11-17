Świat Na Syberii rozbił się rosyjski samolot wojskowy. Zginęło kilkanaście osób Oprac. Filip Czerwiński |

Moment upadku rosyjskiego samolotu wojskowego (17 listopada 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Transportowy samolot wojskowy An-12 rozbił się w obwodzie kemerowskim podczas zwykłego lotu. Maszyna spadła w niezamieszkanym miejscu. Na pokładzie było 19 osób (...) i wszystkie zginęły" - podał we wtorek rosyjski resort obrony w komunikacie.

Według ministerstwa przyczyną katastrofy mogła być usterka techniczna.

Moment upadku rosyjskiego samolotu wojskowego Źródło zdjęcia: Reuters

Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Sieriediuk napisał na Telegramie, że samolot rozbił się w okolicy wioski Jagunowo i na miejscu pracują ekipy ratownicze.