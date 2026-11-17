Na Syberii rozbił się rosyjski samolot wojskowy. Zginęło kilkanaście osób
"Transportowy samolot wojskowy An-12 rozbił się w obwodzie kemerowskim podczas zwykłego lotu. Maszyna spadła w niezamieszkanym miejscu. Na pokładzie było 19 osób (...) i wszystkie zginęły" - podał we wtorek rosyjski resort obrony w komunikacie.
Według ministerstwa przyczyną katastrofy mogła być usterka techniczna.
Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Sieriediuk napisał na Telegramie, że samolot rozbił się w okolicy wioski Jagunowo i na miejscu pracują ekipy ratownicze.
Źródło: PAP
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