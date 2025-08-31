Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kreml buduje narrację o zwycięstwie. "Skoordynowany wysiłek informacyjny"

Kreml
Zełenski w Dniu Niepodległości: Ukraina jest silniejsza i szanuje siebie
Źródło: Reuters
Rosja przedstawia ofensywę na Ukrainie jako sukces, jednak według ukraińskich i zachodnich źródeł wojskowych faktyczny przebieg walk znacznie odbiega od tej narracji. Instytut Studiów nad Wojną oraz Sztab Generalny Ukrainy wskazują na wysokie straty po stronie rosyjskiej i znacznie zawyżone zdobycze terytorialne.

Rosja rozpoczęła "skoordynowany wysiłek informacyjny", by przedstawić swoją siłę militarną w wojnie z Ukrainą i kształtować zachodnie przekonanie, że zwycięstwo Kremla jest nieuniknione - ocenił amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według ośrodka, Kreml zawyża dane o osiągnięciach armii, pomijając znaczące straty i powolny charakter postępów, co daje niepełny obraz sytuacji na froncie.

Rosyjska wersja wydarzeń

W sobotnim wystąpieniu szef rosyjskiego Sztabu Generalnego gen. Walerij Gierasimow ogłosił, że wojska rosyjskie prowadzą ofensywę na całej długości frontu. Od marca miały zająć ponad 3,5 tys. km kw. i przejąć 149 wiosek. Gierasimow twierdzi, że Rosja kontroluje 99,7 proc. obwodu ługańskiego, 79 proc. donieckiego, 74 proc. zaporoskiego i 76 proc. chersońskiego.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ocenił jednak, że kolejna "sezonowa" kampania Rosji zakończyła się bez sukcesu.

- Pomimo oświadczeń Gierasimowa, rosyjskie wojska nie uzyskały pełnej kontroli nad żadnym dużym miastem. Zamiast tego, od początku roku w bezsensownych walkach w obwodach charkowskim, ługańskim i donieckim Rosjanie stracili prawie 210 tys. swoich żołnierzy zabitych i rannych, mają zniszczone i uszkodzone 2174 bojowe pojazdy opancerzone, 1201 czołgów, 7303 systemy artyleryjskie i 157 systemy rakietowe - wyliczył.

Jak dodał, podane przez stronę rosyjską dane dotyczące zajętych terytoriów i miejscowości "są znacznie zawyżone", a ukraińskie ataki w głębi Rosji zaprzeczają tezie o "zniszczeniu ukraińskiego przemysłu rakietowego".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Władimir Putin
"Główny cel Putina w Europie". Niemiecki kontrwywiad ostrzega
Polskie myśliwce biorące udział w operacji Baltic Air Policing. Nagranie archiwalne
Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Polska
Rosyjski atak na Zaporoże
Rosyjskie drony i rakiety spadły na Ukrainę. Jedna osoba zginęła

Rosja chce wyglądać na gotową do negocjacji

ISW wskazał także, że Rosja wykorzystała czas przed sierpniowym szczytem na Alasce - podczas którego prezydent USA Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem - do zgromadzenia zapasów rakiet i dronów oraz przeprowadzania bardziej ograniczonych ataków, aby zaprezentować się administracji USA jako negocjator w dobrej wierze. Think tank przewiduje, że Rosja nasili uderzenia na ukraińską infrastrukturę energetyczną przed zimą.

ingest-04_20250815210951(13416)_aac
Trump i Putin powitali się na lotnisku w Anchorage w Alasce
Źródło: TVN24

Andrij Kowałenko, szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) ostrzegł z kolei, że Kreml próbuje przekonać Zachód, iż rosyjska armia zajmie cały Donbas - obwody ługański i doniecki - jeszcze w tym roku. Jak podkreśla - jest to całkowicie nierealne.

Rosyjska agresja w Donbasie trwa od 2014 roku - po aneksji Krymu Moskwa wspierała powstanie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej i od tego czasu utrzymuje tam swoje siły. Inwazja rosyjska na Ukrainę trwa na pełną skalę od lutego 2022 roku.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
RosjaWojna w UkrainieKremlWładimir Putin
Czytaj także:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Podpalenie auta, próba wyłudzenia i fałszywe zeznania. Była policjantka skazana
WARSZAWA
shutterstock_1369439510
Tania linia lotnicza walczy o przetrwanie. Ponowny wniosek o ochronę
BIZNES
Bogdan Borusewicz podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku
Borusewicz do prezydenta: niech pan usunie te bariery
Trójmiasto
Burza, piorun, błyskawica
Jak burze wpływają na jakość powietrza?
METEO
imageTitle
Spodek znów odleciał. "Kibice nieśli nas do samego końca"
EUROSPORT
Martina Navratilova, wielka mistrzyni
"Ufamy ci, możesz zrobić, co chcesz". Pół wieku po skoku za żelazną kurtynę
Rafał Kazimierczak
Widok na Tatry z Hali Gąsienicowej
"Ludzie nie wiedzą, gdzie idą"
Mateusz Mżyk
Białoruscy żołnierze z bronią na granicy z Polską
Premier i szefowa KE nie odwołali konferencji. "Usłyszałem: nikt nas nie będzie straszył"
Białystok
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
WARSZAWA
stocznia
Oświadczenie TVN24 w sprawie transmisji obchodów w Gdańsku z udziałem prezydenta
Polska
Taylor Swift
Chatbot podaje się za Taylor Swift. Kontrowersyjny pomysł Mety
BIZNES
imageTitle
Szczęsny wraca. Jest potwierdzenie
EUROSPORT
Po raz pierwszy w Polsce liczba osób fizycznych zalegających z płaceniem podatków przekroczyła milion
Plik banknotów na chodniku i uczciwa znalazczyni
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent "na urzędzie od trzech tygodni i już jest rekordzistą"
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
imageTitle
"Iga, chciałbym cię przeprosić". Pytanie do Świątek i niezręczna cisza
EUROSPORT
pap_20250310_0EW
"Jakby usiadła przy sztucznej inteligencji". Nowacka "powinna wziąć się do pracy"
Polska
Aryna Sabalenka
Grają Sabalenka i Alcaraz. Plan transmisji 8. dnia US Open
EUROSPORT
KRYNKI WIZYTA DONALDA TUSKA I URSULI VON DER LEYEN
"Dosyć ustępstw" wobec Putina. Tusk i von der Leyen na granicy
Polska
shutterstock_2560235321
Od tłumów do pustek w hotelach. Włoski region liczy straty
BIZNES
imageTitle
Ujawniona tożsamość, później batalia sądowa. "Całe moje życie to walka"
EUROSPORT
Ulewy i burze
Silny deszcz, możliwy grad. IMGW alarmuje
METEO
Zabójstwo Andrija Parubja. Napastnik szedł za nim chodnikiem
W biały dzień, na ulicy. "To jest morderstwo pokazowe"
Świat
imageTitle
Sensacja w Nowym Jorku. US Open już bez trójki
EUROSPORT
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
Chwiała się, gdy wysiadła z auta. Narkotest wykazał, dlaczego
WARSZAWA
Topnienie lodowców w Himalajach
"Trzeci biegun Ziemi" traci lód w oszałamiającym tempie
METEO
Śmiertelny wypadek w Stoszowicach
Samochód uderzył w ogrodzenie, jedna osoba nie żyje
Wrocław
szkola dziecko plecak shutterstock_2354483727
Ostatnie chwile na przygotowanie wyprawki. Tak zmieniły się szkolne wydatki
BIZNES
imageTitle
Trzy nieuznane gole. Real najadł się sporo strachu
Najnowsze
shutterstock_2435860909
Hiszpański rząd zrywa kontrakt, bo firma korzysta ze sprzętu Huawei
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica