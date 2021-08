Kreml uderza w niezależną telewizję. Dożd na liście "zagranicznych agentów"

Niezależna rosyjska telewizja Dożd trafiła na listę redakcji "pełniących funkcję zagranicznego agenta". Decyzję w tej sprawie podjęło ministerstwo sprawiedliwości. Zdaniem moskiewskich ekspertów, władze na Kremlu postanowiły "jeszcze mocniej przykręcić śrubę" przed wrześniowymi wyborami do Dumy Państwowej.

Parlamentarzysta Wasilij Piskariow z rządzącej Jednej Rosji, który kieruje komisją do spraw badania ingerencji obcych państw w sprawy Rosji, powiedział, że Dożd "nie raz trafiał w pole widzenia komisji". Dowodził, że do komisji zwracało się w tej sprawie "wiele organizacji i liczni obywatele". Przed miesiącem komisja skierowała "do kompetentnych organów" wniosek jednej z takich organizacji. - Jak widać, nastąpiła reakcja regulatora - powiedział Piskariow, mając na uwadze umieszczenie telewizji na liście "zagranicznych agentów".