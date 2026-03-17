"Wleczesz nas do piekła". Cichy sprzeciw Rosjan

"Nie dla wojny". Napis na murze w Moskwie (data nieznana)

W marcu 2022 roku Aleksandra Archipowa poprosiła czytelników swojego kanału na Telegramie, aby przysyłali jej zdjęcia dokumentujące anonimowe, nietypowe protesty Rosjan przeciwko inwazji na Ukrainę. W ciągu półtora roku otrzymała prawie pół tysiąca prac, pochodzących z kilkudziesięciu miast Rosji. Najwięcej było z Petersburga, rodzinnego miasta Władimira Putina.

Do Archipowej wciąż docierają nowe świadectwa protestów przeciwko wojnie. Jest ich jednak mniej niż na początku inwazji. - Ludzie zaczynają się bać, bo władze robią wszystko, aby autorzy takich przekazów trafiali do więzień. Są identyfikowani, na przykład przy pomocy kamer ulicznych - mówi TVN24+ antropolożka.

Ale tam, gdzie kamer nie ma, cichy i anonimowy protest trwa.

Kim są "semiotyczni partyzanci"

"Partyzanci semiotyczni" - tak Archipowa nazywa tych, którzy wyrażają swój sprzeciw, pisząc na murach. Prawdziwi partyzanci - mówi - wysadzają pociągi. Ci "semiotyczni", na swój mały sposób, walczą z blokadą informacyjną i podważają przekaz oficjalnej propagandy. Nie mają publicznego głosu, dlatego tworzą anonimowe przesłania w przestrzeni miejskiej: na ścianach, ogrodzeniach, słupach, przystankach, a nawet na asfalcie. Miejscami, gdzie mogą wyrazić swoje poglądy, są także parki czy lasy.

- Przesłania te mogą być bardzo krótkie. To na przykład zwykłe napisy "Nie dla wojny", co jest najczęściej spotykane. Albo dłuższe, w formie wierszy czy apeli - tłumaczy antropolożka.