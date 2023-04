"Zgubił" dwie bomby nad miastem. "Tragedii udało się uniknąć jedynie cudem"

Biełgorodzkie lokalne media podały, że stan wyjątkowy w mieście obowiązywał od soboty, kiedy znaleziono drugą bombę, którą "zgubił" rosyjski myśliwiec Su-34, przelatujący w czwartek późnym wieczorem nad miastem. Bomba utkwiła w ziemi na głębokości siedmiu metrów, około 200 metrów od miejsca, gdzie doszło do wybuchu ładunku zrzuconego (według oficjalnych komunikatów – przypadkowo) przez ten sam samolot.

Rozmówcy Soty powiedzieli, że bomba, wywieziona w sobotę przez saperów na poligon, nie miała zapalnika uderzeniowego. Prawdopodobnie była ona ustawiona na spowodowanie wybuchu przed uderzeniem w ziemię, co jednak nie nastąpiło, ponieważ bomba mogła być stara i niektóre jej elementy mogły być zardzewiałe - tłumaczyli byli lotnicy.

Żarty o "bombardowaniu Woroneża"

- Tragedii, która mogła pochłonąć wiele ofiar, udało się uniknąć jedynie cudem - powiedział rosyjskiej sekcji rozgłośni Głos Ameryki redaktor naczelny zakazanego w Rosji niezależnego pisma "Jeżedniewnyj Żurnał" Aleksandr Ryklin, odnosząc się do zdarzenia w Biegłorodzie. - W ten koszmarny sposób spełniają się powszechne żarty o "bombardowaniu Woroneża" (znajdującego się obok Biełgorodu, władze tego miasta oskarżały o rzekome ataki ukraińskie siły zbrojne - red.). Rosjanie muszą przyzwyczaić się do myśli, że im dłużej trwa ta wojna, tym więcej będzie takich przypadków. Życie w miastach położonych w pobliżu frontu staje się po prostu niebezpieczne - dodał Ryklin.

Zdaniem opozycjonisty Leonida Gozmana, "Moskwa tak bardzo nie chce uznać technicznych możliwości Ukrainy bombardowania rosyjskich miast, że przyznała się do tego co Su-34 zgubił nad Biełgorodem". - Jest to nieco nieoczekiwane. Wszystko inne jest całkowicie logiczne. Uzbrojenie armii Putina nie tylko nie jest doskonałe, ale staje się zabójcze dla własnych obywateli - dodał polityk.