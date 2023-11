Awaria turbiny w elektrowni jądrowej w Rosji. Rosenergoatom ustala przyczyny usterki

Rosyjski koncern państwowy Rosenergoatom poinformował, że w elektrowni jądrowej w Petersburgu doszło do awarii turbiny. Agencja Reutera zaznaczyła, że ten sam rodzaj turbin budowany jest przez Rosję w Turcji, a teraz ma powstać także na Węgrzech.

Firma Rosenergoatom, która zarządza rosyjskimi elektrowniami jądrowymi, stwierdziła, że nie jest jasne, co było przyczyną złamania łopatek. Zdarzenie to zmusiło do wyłączenia w niedzielę bloku elektrowni jądrowej w Petersburgu.