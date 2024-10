Żołnierze armii północnokoreańskiej otrzymują rosyjski sprzęt - rządowe Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego Ukrainy opublikowało nagranie, które ma potwierdzać doniesienia, że na poligonach w Rosji szkolą się północnokoreańscy wojskowi, którzy zostaną wkrótce skierowani do walk przeciwko siłom ukraińskim.

"Jeden z żołnierzy zapytał po koreańsku: 'co to jest?'. Wyraźnie słychać także słowo przetłumaczone jako 'woda'" - napisały Ważnije Istorii.

Poligon Siergiejewski znajduje się niedaleko miasta Ussuryjsk w Kraju Nadmorskim, graniczącym z Koreą Północną. Od poligonu do granicy rosyjsko-koreańskiej jest ok. 200 kilometrów.

W piątek służby wywiadowcze Korei Południowej podały, że północnokoreańscy żołnierze wysłani do Rosji "obecnie stacjonują w bazach wojskowych na Dalekim Wschodzie, w tym we Władywostoku, Ussuryjsku, Chabarowsku i Błagowieszczeńsku". Mają zostać wysłani na ukraiński front po zakończeniu szkoleń.

Wywiad: 11 tysięcy Koreańczyków na ćwiczeniach

Szef wywiadu wojskowego w Kijowie Kyryło Budanow w czwartkowej rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Howardem Altmanem, opublikowanej na łamach portalu The Ware Zone, powiedział, że na poligonach we wschodniej Rosji obecnie szkoli się 11 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych armii Kim Dzong Una.

Zdaniem Budanowa, pierwsze oddziały północnokoreańskich żołnierzy zostaną skierowane do obwodu kurskiego w Rosji, gdzie na początku sierpnia tego roku wkroczyły siły ukraińskie. Szef wywiadu wojskowego w Kijowie szacuje, że będzie to co najmniej 2 600 wojskowych.