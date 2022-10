Ósmy pakiet sankcji przeciwko Rosji zatwierdzony. "By zatrzymać machinę wojenną Putina"

- Ten nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji jest dowodem naszej determinacji, by zatrzymać machinę wojenną Putina i odpowiedzieć na jego ostatnią eskalację - fałszywe "referenda" i nielegalną aneksję terytoriów ukraińskich - powiedział wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell .

Ósmy pakiet sankcji

Uzgodniony pakiet wprowadza podstawę prawną pułapu cenowego związanego z transportem morskim rosyjskiej ropy do krajów trzecich oraz dalszych ograniczeń w transporcie morskim ropy naftowej i produktów naftowych do krajów trzecich. Konkretnie, zakazane będzie świadczenie transportu morskiego oraz świadczenie pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania bądź pomocy finansowej związanej z transportem morskim do państw trzecich ropy naftowej (od grudnia 2022 r.) lub produktów naftowych (od lutego 2023 r.) pochodzących lub wywożonych z Rosji. Nowy zakaz świadczenia przez statki UE transportu morskiego takich produktów do krajów trzecich będzie obowiązywał od dnia, w którym Rada jednomyślnie podejmie decyzję o wprowadzeniu pułapu cenowego.