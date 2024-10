Marcin Romanowski nie stawił się na posiedzeniu Komisji Regulaminowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w jego sprawie - przekazał we wtorek rano korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski. Poseł klubu PiS wnioskował o odroczenie wysłuchania, ale komisja nie przychyliła się do tego wniosku. Debata i głosowanie w sprawie immunitetu polityka odbędą się w środę po południu.

Korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski przekazał we wtorek po godzinie 8.30, że rozpoczęło się posiedzenie Komisji Regulaminowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, na której miało dojść do wysłuchania Marcina Romanowskiego.

Jak przekazał, polityk nie stawił się na obradach. - Przesłał maila do członków komisji, że wrócił do Polski, by przetłumaczyć dokumenty, które chce przekazać Radzie Europy i prosi o odroczenie wysłuchania i wyznaczenie innego terminu. Według niego został powiadomiony zbyt późno o spotkaniu i nie miał czasu się przygotować - poinformował Sokołowski.