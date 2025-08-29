Rolnik się wkurzył i wiatrak zburzył. Dlaczego? Nieważne, ale pasuje do tezy

Nawet fakt, że film opisywany jest różnymi lokalizacjami, nie przeszkadza przeciwnikom farm wiatrowych w jego rozpowszechnianiu

Kluczowe fakty: Popularny w mediach społecznościowych film pokazuje moment burzenia turbiny wiatrowej na prywatnym polu.

Jedni twierdzą, że powstał w Niemczech, inni że w USA czy Holandii. Jest rozsyłany jako dowód społecznego, oddolnego oporu przeciwko stawianiu farm wiatrowych.

To przykład, jak w politycznej "walce z wiatrakami" wykorzystuje się mocny obraz, by doprowadzić do informacyjnego chaosu.

Film trwa niemal pół minuty. Oglądamy, jak stojąca na jakimś polu ogromna turbina wiatrowa zostaje powalona na ziemię przy pomocy lin przyczepionych do trzech ciągników. Jej głowica wbija się głęboko w ziemię, rozpadając się na kawałki. Wideo stało się już wiralem, krąży nie tylko w polskim internecie. Jest komentowane w wielu językach. A szczególnie popularne - poza grupami przeciwników energii odnawialnej - jest wśród sympatyków prawicy. Rozpowszechniają je oni z przekazem, że to obraz walki rolników z "systemem", wyraz ich sprzeciwu wobec stawiania wiatraków na ich polach, a szerzej: wiatraków w ogóle.