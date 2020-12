"To wszystko zaszło za daleko". Republikanin apeluje do Trumpa

- To wszystko zaszło za daleko! Wszystko! To musi się skończyć! - powiedział republikanin Gabriel Sterling, stanowy dyrektor biura wyborczego.

"Nie potępił pan tych działań ani tego języka"

Stwierdził, że "groźby śmierci, groźby fizyczne, zastraszanie to za dużo". - To nie w porządku, stracili moralną przewagę, by twierdzić, że tak jest - powiedział.

Zwracając się bezpośrednio do Trumpa, Sterling podkreślił, że Trump ma prawo iść do sądu, nie może jednak : -inspirować innych do potencjalnej przemocy.- Ktoś zostanie zraniony, ktoś zostanie postrzelony, ktoś zostanie zabity i to nie jest w porządku - dodał.