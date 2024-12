Raport o zbrodniach w Ukrainie, rosyjski dyplomata z szerokim uśmiechem

Rosjanin z uśmiechem słuchał o zbrodniach

Rosyjskie zbrodnie na dzieciach

- Ukraina poszukuje około 20 tysięcy dzieci poddanych nielegalnej deportacji i przymusowemu wysiedleniu. Rzeczywista ich liczba może być znacznie większa, nie jesteśmy jednak w stanie tego dokładnie ustalić - mówiła wcześniej Ukrainka, która sprawuje również funkcję dyrektorki operacyjnej organizacji Bring Kids Back UA, organizacji walczącej o sprowadzenie do domu nielegalnie deportowanych dzieci i prowadzącej starania by zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Zariwna alarmowała również, że Rosja niszczy tożsamość ukraińskich dzieci, zabraniając im mówić po ukraińsku, nazywać się Ukraińcami, czy zmuszając je do śpiewania rosyjskiego hymnu. - Niektóre z nich miały zaledwie dziesięć lat, kiedy przyszli okupanci. A dziś Rosja siłą je mobilizuje. Zmusza je do walki przeciwko własnemu krajowi. Wysyła je, by zabijały swoich rodaków - mówiła. Dyplomatka podkreśliła, że pełna skala tragedii jest nieznana, ponieważ setki tysięcy dzieci pozostają na terytoriach kontrolowanych przez Rosję, niedostępnych dla władz Ukrainy i organizacji międzynarodowych. ZOBACZ TEŻ: Materiał "Superwizjera" "Na ratunek ukraińskim dzieciom"