Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Dobre spotkanie" Sikorskiego z Zełenskim. Poruszyli trzy tematy

Sikorski spotkał się z Zełenskim w Kijowie
Sikorski: nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe
Źródło: TVN24
Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazał minister, omówili oni między innymi kwestię współpracy przemysłów obronnych. Nie było to jedyne spotkanie, jakie szef polskiej dyplomacji odbył tego dnia w Kijowie.

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski przebywa w piątek z wizytą w Ukrainie. W Kijowie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. "Dziękuję za dobre spotkanie" - napisał później na X.

Dodał, że poruszonymi przez nich tematami były: wymiana doświadczeń w sprawie techniki dronowej; współpraca przemysłów obronnych; wykorzystanie funduszy SAFE.

SAFE to program preferencyjnych pożyczek, który jest elementem unijnego planu dozbrajania Europy w związku m.in. z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Sikorski odbył też szereg innych spotkań. Jak przekazał resort dyplomacji w mediach społecznościowych, miał tam okazję porozmawiać też z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

"W rozmowach poruszyli kwestie relacji transatlantyckich, zaangażowania sił USA w Unii Europejskiej oraz sytuacji Ukrainy i perspektyw procesu pokojowego" - podało ministerstwo.

Spotkał się też z szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper. "Rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO w kontekście rosyjskiego ataku dronowego na Polskę" - napisało MSZ. W spotkaniu - jak czytamy - uczestniczył również doradca brytyjskiego premiera ds. bezpieczeństwa Jonathan Powell.

MSZ Ukrainy: rozmowy o bezpieczeństwie, akcesji i wywieraniu presji

Rano w piątek na kijowskim dworcu szefa MSZ powitał jego ukraiński odpowiednik Andrij Sybiha, który oświadczył, że oba kraje pozostaną solidarne w obliczu eskalacji terroru Rosji i prowokacji wobec Polski.

Sikorski: miały być sankcje, zamiast tego dostaliśmy Alaskę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski: miały być sankcje, zamiast tego dostaliśmy Alaskę

Najnowsze

Szef MSZ Ukrainy zapowiedział, że w Kijowie odbędą się istotne ukraińsko-polskie rozmowy o wspólnym bezpieczeństwie, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oraz o wywieraniu presji na Moskwę. Sybiha podziękował Polsce za jej przywództwo i wsparcie. Poprzednio Sikorski złożył wizytę w Kijowie 13 września 2024 roku. Minister gościł wówczas w Ukrainie przez trzy dni. Podczas tej wizyty omówił ze stroną ukraińską tematy dotyczące przywrócenia ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@sikorskiradek

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychRadosław SikorskiUkrainaKijówWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Po zabójstwie Charliego Kirka. "Ludzie w tym budynku są śmiertelnie przerażeni" 
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
METEO
Wypadek w Zakopanem
Samochód stoczył się ze skarpy i uderzył w drzewo
Kraków
Dom dziecka, Tomisławice
Dostał 25 lat więzienia za zbrodnię w domu dziecka, "żałuje tego, co się stało". Jest apelacja
Łódź
lekarz
Chorób onkologicznych nie kojarzy się z dziećmi. "Emocjonalnie się z tym nie godzimy"
Piotr Wójcik
Charlie Kirk
Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy
Zdjęcie ilustracyjne. Oznakowane przez technika kryminalistyki miejsce zdarzenia w Przemyślu
18-latek zginął na przejściu dla pieszych
Katowice
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
Kaczyński o słowach Trumpa: uważam inaczej
Polska
Nie będzie zapowiadanego rodeo w Gliwicach (zdjęcie ilustracyjne)
Quiz tygodniowy. Tylko dobre wiadomości
Polska
shutterstock_1461957413
Ostrzegają przed "jedną z najgorszych platform" w mediach społecznościowych
Warszawa. Pociąg pod wiaduktem
Hałas pociągów WKD nie daje spać. "Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"
WARSZAWA
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
WARSZAWA
Bolesław Biegas "Scena fantastyczna", 1927
Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika
WARSZAWA
imageTitle
Co z występami Rosjan? Stanowcza deklaracja szefa lekkoatletyki
EUROSPORT
shutterstock_2322364463
Groźny zwłaszcza dla seniorów. Jak się ochronić przed wirusem RSV?
Anna Bielecka
Poród w drodze do szpitala
Jechali do porodu, utknęli w korku. Policjant wstrzymał ruch
Wrocław
Jarosław Kaczyński
Kaczyński apeluje o "finansowe wsparcie"
Polska
imageTitle
Jedna z faworytek wykluczona dzień przed startem
EUROSPORT
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
METEO
Do wypadku doszło w lesie
Zwoził drewno z lasu, nie żyje
Kraków
Turgunboy Ortikov poszukiwany listem gończym
Wjechał w pojazd Straży Granicznej i uciekł. Jest list gończy
Szczecin
Plac Powstańców Warszawy
Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki
WARSZAWA
Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim
Kusili zarobkiem, potem zabierali paszporty i grozili
Kraków
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
METEO
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Wjechał na chodnik, zginęły trzy osoby. Prokuratura chce "dać szansę" kierowcy
Kielce
imageTitle
Policzyli medale. Jakie szanse Polaków?
EUROSPORT
Deportacja nielegalnie pracujących Koreańczyków
"Wróciłem, jestem wolny". Tak powitano pracowników Hyundaia
BIZNES
8 min
pc
Od Madrytu po Sztokholm. Politycy i ich znajomość języków
Sejm Wita
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Rosjanie uruchomili "farmy trolli". Mają "obwiniać Ukrainę"
Polskie wojsko "rozgrzewa się" przed Zapad-2025? Uwaga na manipulacyjny przekaz
FAŁSZPolskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025
Gabriela Sieczkowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica