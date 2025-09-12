"Dobre spotkanie" Sikorskiego z Zełenskim. Poruszyli trzy tematy

Sikorski: nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe Źródło: TVN24

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski przebywa w piątek z wizytą w Ukrainie. W Kijowie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. "Dziękuję za dobre spotkanie" - napisał później na X.

Dodał, że poruszonymi przez nich tematami były: wymiana doświadczeń w sprawie techniki dronowej; współpraca przemysłów obronnych; wykorzystanie funduszy SAFE.

SAFE to program preferencyjnych pożyczek, który jest elementem unijnego planu dozbrajania Europy w związku m.in. z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Dziękuję za dobre spotkanie, @ZelenskyyUa 🇵🇱🤝🇺🇦



Tematy spotkania:

➡️ wymiana doświadczeń ws. techniki dronowej

➡️ współpraca przemysłów obronnych

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 12, 2025

Sikorski odbył też szereg innych spotkań. Jak przekazał resort dyplomacji w mediach społecznościowych, miał tam okazję porozmawiać też z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

"W rozmowach poruszyli kwestie relacji transatlantyckich, zaangażowania sił USA w Unii Europejskiej oraz sytuacji Ukrainy i perspektyw procesu pokojowego" - podało ministerstwo.

W trakcie wizyty na Ukrainie wicepremier, min. @sikorskiradek miał okazję spotkać się z prezydentem Finlandii 🇫🇮 @alexstubb.



— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 12, 2025

Spotkał się też z szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper. "Rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO w kontekście rosyjskiego ataku dronowego na Polskę" - napisało MSZ. W spotkaniu - jak czytamy - uczestniczył również doradca brytyjskiego premiera ds. bezpieczeństwa Jonathan Powell.

Wicepremier @sikorskiradek spotkał się w Kijowie z min. SZ 🇬🇧 @YvetteCooperMP.



— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 12, 2025

MSZ Ukrainy: rozmowy o bezpieczeństwie, akcesji i wywieraniu presji

Rano w piątek na kijowskim dworcu szefa MSZ powitał jego ukraiński odpowiednik Andrij Sybiha, który oświadczył, że oba kraje pozostaną solidarne w obliczu eskalacji terroru Rosji i prowokacji wobec Polski.

Szef MSZ Ukrainy zapowiedział, że w Kijowie odbędą się istotne ukraińsko-polskie rozmowy o wspólnym bezpieczeństwie, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oraz o wywieraniu presji na Moskwę. Sybiha podziękował Polsce za jej przywództwo i wsparcie. Poprzednio Sikorski złożył wizytę w Kijowie 13 września 2024 roku. Minister gościł wówczas w Ukrainie przez trzy dni. Podczas tej wizyty omówił ze stroną ukraińską tematy dotyczące przywrócenia ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.

