Przyłożył kierowcy autobusu pistolet do głowy, powiedział: nie zatrzymuj się

We wtorek około godziny 16.30 policja w Atlancie otrzymała pierwsze zgłoszenie od pasażera autobusu, który został porwany przez 39-letniego mężczyznę. Jak podaje CNN, policja przybyła zaledwie minutę po odebraniu pierwszego zgłoszenia. Według jednego ze świadków porywacz "przyłożył kierowcy pistolet do głowy, mówiąc: 'Nie zatrzymuj się, bo stanie się coś gorszego'".

Pościg za autobusem

Rozpoczął się policyjny pościg za autobusem, w którym znajdowało się 17 pasażerów. Najpierw zatłoczoną autostradą numer 85 w Atlancie, a później podmiejskimi ulicami. Zanim doszło do zatrzymania, autobus zdołał przejechać przez dwa hrabstwa, wjeżdżał na przeciwny pas ruchu i zagrażał innym kierowcom.

Porywaczowi postawiono 31 zarzutów

Porywacz ma teraz szereg zarzutów po wtorkowym incydencie. Obejmują one morderstwo, 14 przypadków porwania, 13 przypadków napaści z użyciem siły, uprowadzenie pojazdu mechanicznego, posiadanie broni palnej przez skazanego przestępcę i posiadanie broni palnej lub noża podczas popełnienia lub usiłowania popełnienia określonych przestępstw.

"Powiedziałem jej: odłóż telefon"

Autobus obsługiwał podmiejskie trasy Atlanty. Jedna z pasażerek zadzwoniła do swojego męża, gdy zaczął się pościg. Jej mąż relacjonował, że była oszołomiona i przerażona, gdy opisywała mężczyznę, który wsiadł do autobusu i zaczął dziwnie się zachowywać. Według pasażerki porywacz wdał się w sprzeczkę z innym pasażerem i postrzelił go w nogę.