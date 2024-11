Rosja zgromadziła 50 tysięcy żołnierzy do kontrofensywy, której celem jest odbicie rosyjskich terenów zajętych przez Ukraińców w obwodzie kurskim. Prezydent elekt Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Duży pożar w Poznaniu tuż przed meczem Lecha z Legią. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 11 listopada.

1. Rosja szykuje się do wielkiej kontrofensywy

Rosja skoncentrowała w obwodzie kurskim 50 tysięcy żołnierzy, którzy są dodatkowo wspierani przez oddziały północnokoreańskie. Przygotowują się do rozpoczęcia wielkiej kontrofensywy, mającej na celu odbicie rosyjskich terenów zajętych przez Ukraińców - pisze amerykański dziennik "The New York Times".

Według oceny amerykańskiego wywiadu, ​​Rosja dokonuje znacznego gromadzenia sił bez wycofywania żołnierzy ze wschodniej Ukrainy, która jest jej priorytetem. Umożliwia to armii rosyjskiej prowadzenie ofensywy na wielu frontach jednocześnie.

Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim Russian Defense Ministry Press Service via AP

2. "Washington Post": Trump rozmawiał z Putinem o Ukrainie

Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem - podał "Washington Post". Według wtajemniczonej w przebieg rozmowy osoby, na którą powołuje się dziennik, Trump miał "doradzić prezydentowi Rosji, aby nie eskalował wojny w Ukrainie i przypomniał mu o znacznej obecności wojskowej Waszyngtonu w Europie".

Joe Biden mówił między innymi o przekazaniu władzy w Białym Domu. Całe wystąpienie przed kamerami Reuters

Źródło dziennika dodało, że przywódcy rozmawiali o osiągnięciu pokoju w Europie, a Trump wyraził zainteresowanie kolejną rozmową na temat rychłego zakończenia wojny w Ukrainie.

Donald Trump CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/PAP

3. Pożar w dwóch pociągach, kibice ewakuowani

W Poznaniu doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego, przewożonego przez pociąg towarowy. Maszynista zatrzymał pociąg ze względów bezpieczeństwa, co doprowadziło również do zatrzymania znajdującego się niedaleko składu osobowego, którym jechali kibice Legii Warszawa.

W pewnym momencie ogień przeszedł także na wagon pociągu osobowego, ale nikt z podróżujących nim pasażerów nie ucierpiał. Według policji powodem pożaru mogły być rzucone race. Wylegitymowano ponad 800 osób.

4. Umowy śmieciowe do kosza?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) i Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) chcą, aby inspektorzy mogli nakazać pracodawcy zamianę umowy B2B, umowy o dzieło lub umowy zlecenia na umowę o pracę, jeśli zmiana będzie spełniała określone przesłanki.

Dariusz Trzcionka, przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych "Kadra", członek Rady Ochrony Pracy, ocenił w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl, że byłby ostrożny w nadawaniu tego typu uprawnień dla PIP.

- Inspektor pracy jest organem. Nie można mu narzucić sposobu, w jaki prowadzi kontrolę ani narzucić zmianę jego decyzji. Jest organem takim jak prokurator. Jest kwestia tego, czy można dać narzędzie jednej osobie, która własną decyzją jest w stanie zmienić umowę o pracę, czy umowę o dzieło, czy zlecenie. To może być różnie postrzegane, aczkolwiek byłoby to jedno z tych narzędzi, które na pewno zmusiłyby pracodawców do głębszego zastanowienia, jakie mają propozycję zatrudnienia dla pracowników - powiedział.

Piotr Ikonowicz o uprawnieniach dla Państwowej Inspekcji Pracy TVN24

5. Trzęsienie ziemi na Kubie

Do silnego trzęsienia ziemi doszło w niedzielę w spustoszonej w ostatnich tygodniach przez potężny huragan wschodniej części Kuby. Sprzątanie i przywracanie energii elektrycznej trwa też na zachodzie wyspy, którą kilka dni temu nawiedził inny cyklon tropikalny. W dwóch prowincjach odbyły się antyrządowe protesty zdesperowanych brakiem prądu, wody i żywności ludzi.

Huragan doprowadził do kolejnego blackoutu na Kubie Reuters

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 wystąpiło w niedzielę w prowincji Granma na południowo-wschodnim wybrzeżu Kuby. Epicentrum było około 40 kilometrów na południe od miasta Bartolome Maso.

Budynki zatrzęsły się między innymi w Santiago de Cuba, drugim co do wielkości mieście w tym karaibskim kraju. Jak relacjonuje agencja Reutera, mieszkańcy tego obszaru, z którymi rozmawiała, twierdzą, że nigdy wcześniej nie doświadczyli tak silnego trzęsienia ziemi. Nie ma informacji o dużych zniszczeniach i ofiarach.

Autorka/Autor:mm/ft

Źródło: PAP, TVN24, tvn24.pl, New York Times