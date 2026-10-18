Starsza kobieta znajduje na plaży czarny worek wypełniony białym proszkiem. Zabiera go do domu i nawozi nim pomidory. Obumierają.
Dopiero później dowiaduje się, że rozsypywała na grządkach kokainę.
Albo surferom deski rozbijają dryfujące pakunki z kokainą.
- W ten sposób ludzie odkrywają, że żyją przy jednym z ważnych szlaków przemytu narkotyków - mówi TVN24+ Pavla Holcova, czeska dziennikarka śledcza.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak kartele narkotykowe wykorzystują legalne transporty do przemytu kokainy.
W jaki sposób przestępcy infiltrują porty i zdobywają dostęp do kontenerów.
Jakie nowe metody przemytu i ukrywania narkotyków stosują organizacje przestępcze.
Jak zmienia się rynek kokainy i jakie są konsekwencje dla Europy.