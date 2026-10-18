Figurki wykorzystywane do przemytu kokainy zabezpieczone przez śledczych. Przemytnicy ukrywają narkotyki m.in. w wydrążonych przedmiotach przypominających pamiątki lub wyroby rzemieślnicze

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Starsza kobieta znajduje na plaży czarny worek wypełniony białym proszkiem. Zabiera go do domu i nawozi nim pomidory. Obumierają.

Dopiero później dowiaduje się, że rozsypywała na grządkach kokainę.

Albo surferom deski rozbijają dryfujące pakunki z kokainą.

- W ten sposób ludzie odkrywają, że żyją przy jednym z ważnych szlaków przemytu narkotyków - mówi TVN24+ Pavla Holcova, czeska dziennikarka śledcza.