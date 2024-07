W trzeciej rundzie Wimbledonu Iga Świątek przegrała z Julią Putincewą i odpadła z turnieju. Dwa śmiertelne wypadki na polskich jeziorach - utonęli 12-latek i 17-latka. We Francji rozpoczyna się II tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 7 lipca.

1. Iga Świątek odpadła z Wimbledonu

Mimo wielkich oczekiwań Iga Świątek w tym roku ponownie nie odniesie sukcesu na kortach Wimbledonu. Polska tenisistka przegrała z reprezentującą Kazachstan Julią Putincewą 6:3, 1:6, 2:6 w 3. rundzie wielkoszlemowego turnieju w Londynie.

Iga Świątek po meczu przyznała, że po zakończonym 8 czerwca zwycięskim Roland Garros nie odpoczęła należycie. - Wiem, co zrobiłam źle i nie popełnię znów tego błędu - podkreśliła liderka światowego rankingu.

Od 25 kwietnia do 8 czerwca Świątek rozegrała aż 19 spotkań. Wszystkie wygrała, co pozwoliło jej triumfować w turniejach w Madrycie, Rzymie i rozgrywanym na kortach imienia Rolanda Garrosa French Open w Paryżu. Wcześniej takim "hat-trickiem" popisała się w 2013 roku Amerykanka Serena Williams.

2. Tragiczny odpoczynek nad wodą

17-latka w Skorzęcinie (Wielkopolskie) utonęła po tym, jak wyskoczyła z rowera wodnego do jeziora bez kapoku. Młodszy aspirant Łukasz Kędziora z zespołu prasowego wielkopolskiej policji przekazał, że do wypadku doszło około godziny 16. - Została wyłowiona przez ratowników WOPR. Podjęto resuscytację, ale niestety bez skutku - powiedział.

3. Śmierć 12-latka

Na zalewie Wióry (woj. świętokrzyskie) doszło do innego tragicznego wypadku. Wstępne ustalenia policji mówią o tym, że 12-letni chłopiec i 44-latek spadli z materaca do wody, gdy podczas skrętu doszło do zderzenia ze skuterem. Dziecko było reanimowane, jego życia nie udało się uratować.

- Podczas manewru zawracania lub skręcania, skuter wodny prawdopodobnie uderzył o drugi pojazd. Dziecko razem z mężczyzną wpadli do wody. Od razu ich wyciągnięto i podjęto reanimację chłopca. Lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale życia dziecka nie udało się uratować - powiedział policjant.

4. Areszt dla pijanego kierowcy po śmierci chłopca

W Borzęcinie Dużym (Mazowsze) pijany 26-latek rozpędzonym autem wjechał w dwóch nastolatków na rowerach. Jeden z nich, 12-latek, zginął na miejscu, drugi trafił do szpitala. Sprawca nie uciekł z miejsca wypadku i po przybyciu na miejsce policji stwierdzono, że miał niemal trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sąd w Pruszkowie zastosował trzymiesięczny, tymczasowy areszt wobec sprawcy wypadku - poinformował w sobotę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba.

5. II tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego we Francji

Niedziela to druga tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego we Francji. Zwołane one zostały przez prezydenta Macrona po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których zwycięstwo odniosło Zjednoczenie Narodowe - skrajnie prawicowa partia Marine Le Pen.

Ostatnie sondaże wskazują, że choć Marine Le Pen i Jordan Bardella, jej 28-letni protagowany, stojący oficjalnie na czele antyeuropejskiego i antyimigracyjnego ugrupowania, wciąż są przekonani, że uda się im zdobyć samodzielną parlamentarną większość, to bardziej prawdopodobnym jest, że wprowadzą do parlamentu około 200 posłów i wtedy nie będą mieli szans na przejęcie kontroli nad Francją, bo nawet w potencjalnej koalicji z mniejszymi ugrupowaniami brakować im będzie głosów do większości wynoszącej 289.

