"Przebrani w mundury i ze związanymi rękami". Izraelski dziennik: Palestyńczycy jako żywe tarcze

"Wykorzystywani przez izraelskie wojsko Palestyńczycy to przypadkowe osoby, wiele z nich to nastolatkowie, nie są podejrzani o terroryzm ani zatrzymani - pisze "Haarec". Dziennikarskie śledztwo - informuje dziennik - objęło wiele rozmów z izraelskimi żołnierzami i oficerami.

Palestyńczycy "wykorzystywani jako żywe tarcze"

Jak relacjonuje "Haarec", pojmani przez armię Palestyńczycy mają być przebrani w izraelskie mundury i ze związanymi rękami oraz przymocowanymi kamerami wysyłani przed żołnierzami do niebezpiecznych budynków czy tuneli. "Niektórzy są w ten sposób wykorzystywani przez dobę, inni przez dwie, a nawet tydzień" - pisze dziennik.

"Około pięciu miesięcy temu przywieziono do naszej jednostki dwóch Palestyńczyków. Jeden miał 16, drugi 20 lat. Powiedziano nam 'użyjcie ich, to Gazańczycy, użyjcie ich jako żywych tarcz'" - brzmi relacja jednego z poborowych, którą opublikował "Haarec". powiedział gazecie jeden ze służących na wojnie poborowych. Według niego - podkreśla dziennik - wykorzystywanie Palestyńczyków rodziło wiele wątpliwości i pytań wśród żołnierzy, a wielu z nich się na to nie zgadzało.