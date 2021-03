"Po raz pierwszy widzę na własne oczy tego rodzaju znęcanie się"

Birmańskie wojsko i policja stosują coraz bardziej brutalne praktyki wobec demonstrujących przeciwko puczowi, do którego doszło w Mjanmie 1 lutego. Na nagraniu, do którego dotarła agencja Reutera, widać funkcjonariusza służb bezpieczeństwa, który zmusza idącego obok niego mężczyznę do poruszania się na czworakach.