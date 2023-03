Prezydent ostrzega przed "wojną domową". Jego kompromisowa propozycja została odrzucona

- Ktokolwiek myśli, że nie może dojść do wojny domowej, nie wie, o czym mówi - ostrzegł prezydent Izraela Izaak Herzog. Podkreślił, że w ostatnim czasie rozmawiał z "tysiącami Izraelczyków" opowiadającymi się po obu stronach konfliktu i "w najgorszych koszmarach" nie wyobrażał sobie "wstrząsającej retoryki i prawdziwej nienawiści", z którą się spotkał, nawet, gdy dotyczyła niewielkiej mniejszości osób, z którymi miał kontakt.

Obecny głęboki kryzys jest też unikalną, historyczną szansą na zbudowanie "mądrego, równoważącego się, konstytucyjnego systemu" rządów - podkreślił Hercog. - Mój plan to kompromisowe rozwiązanie, którego celem jest to, by żadna ze stron nie mogła ogłosić zwycięstwa, bo "jeżeli jedna ze stron wygra - przegra państwo Izrael - zaznaczył prezydent.