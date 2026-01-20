Logo strona główna
Świat

"Ściśle tajne" prace w podziemiach Białego Domu

Donald Trump w Białym Domu
Rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu
Źródło: Reuters
Pod wyburzonym Wschodnim Skrzydłem Białego Domu trwają "owiane tajemnicą" pracę nad schronem dla prezydenta USA - donosi CNN. Według stacji bunkier, który służył od ponad 80 lat, został rozebrany, a nowy ma zyskać "niezbędne ulepszenia bezpieczeństwa".

W minionym roku zburzono wschodnie skrzydło Białego Domu, a zgodnie z planami Donalda Trumpa powstaje tam sala balowa. Według źródeł CNN podczas prac doszło do rozbiórki historycznego bunkru w podziemiach skrzydła. Wybudowano go decyzją byłego prezydenta Franklina Roosevelta po japońskim ataku na amerykańską bazę w Pearl Harbor w 1941 roku i od tego czasu służył kolejnym prezydentom Stanów Zjednoczonych.

Źródło CNN zaznajomione ze sprawą utrzymuje, że najprawdopodobniej schron jest projektowany na nowo i będzie wyposażony w nowoczesną technologię, odpowiadającą na współczesne zagrożenia. Stacja podkreśla, że szczegółowe plany są "owiane tajemnicą".

Donald Trump w Białym Domu
Donald Trump w Białym Domu
Źródło: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

"Tajne oświadczenie" amerykańskiej administracji

Podczas niedawnego posiedzenia Krajowej Komisji Planowania Stolicy poświęconego budowie sali balowej Joshua Fisher, dyrektor ds. zarządzania i administracji Białego Domu powiedział ogólnie, że projekt sali będzie obejmować "niezbędne ulepszenia bezpieczeństwa" i "[zapewniać - red.] odporną, adaptacyjną infrastrukturę dostosowaną do przyszłych potrzeb misji".

Pytany, dlaczego bez zgody komisji na miejscu rozpoczęto prace rozbiórkowe, Fisher odpowiedział, że wynikało to ze "ściśle tajnych" prac prowadzonych pod ziemią.

- Jest kilka kwestii związanych z tym projektem, które, szczerze mówiąc, są ściśle tajne i nad którymi obecnie pracujemy - oświadczył.

Biały Dom nie odpowiedział na prośbę CNN o komentarz w tej sprawie. Jednak - jak zaznaczyła telewizja - w złożonym w zeszłym tygodniu pozwie sądowym w sprawie dotyczącej wstrzymania budowy Wschodniego Skrzydła Biały Dom bronił tych prac, argumentując, że wstrzymanie budowy pod ziemią "zagroziłoby bezpieczeństwu narodowemu, a tym samym zaszkodziłoby interesowi publicznemu". Uzasadnienie tej decyzji zostało opisane w "tajnym oświadczeniu" przekazanym do sądu.

Co z bezpieczeństwem prezydenta w trakcie odbudowy kompleksu? CNN podkreśla, że w Białym Domu jest mnóstwo "zapasowych zabezpieczeń, które mogłyby zapewnić bezpieczeństwo w razie sytuacji kryzysowej".

Jak wyglądał schron przed wyburzeniem?

Podziemny obiekt wybudowany przez Roosevelta służył jako schron przeciwbombowy, ale nie tylko. Mieściło się w nim m.in. Prezydenckie Centrum Operacji Kryzysowych (PEOC), które było umocnione w taki sposób, by przetrwać potencjalny wybuch jądrowy albo inny poważny atak. CNN twierdzi, że schron służył m.in. w trakcie planowania tajnej podróży prezydenta Joe Bidena do Ukrainy.

W schronie znajdowały się łóżka, żywność o długim terminie przydatności, woda i inne zapasy oraz bezpieczne środki komunikacji ze światem zewnętrznym - przekazało źródło, które było wewnątrz bunkra.

Osoba zaznajomiona z rozmieszczeniem schronu ujawniła, że pomieszczenie było wyposażone w oddzielne źródła zasilania awaryjnego oraz systemy filtracji powietrza. Według innego rozmówcy z kompleksu prowadziła także bezpieczna droga ewakuacyjna, dzięki której prezydent mógł zostać ewakuowany z terenu Białego Domu.

- Z dużym stopniem pewności mogę powiedzieć, że wygląda na to, że wszystkie podziemne struktury [w tym PEOC, instalacje grzewcze i klimatyzacyjne oraz podziemne obiekty Biura Wojskowego Białego Domu i Mundurowego Oddziału Służb Specjalnych USA - red.] znikły - powiedział rozmówca stacji.

Projekt sali balowej

Wschodnie Skrzydło Białego Domu wyburzono w październiku ubiegłego roku. Administracja Trumpa już kilka miesięcy wcześniej opublikowała wizualizacje sali balowej, która powstaje w miejscu, gdzie tradycyjnie mieściły się biura pierwszych dam.

Rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu
Rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EP

Planowana powierzchnia sali to 90 tysięcy stóp kwadratowych - czyli ponad 8,3 tysiąca metrów kwadratowych. Ma pomieścić 650 osób, czyli ponad trzy razy więcej niż Sala Wschodnia, aktualnie największa w całym kompleksie.

Na udostępnionych przez administrację wizualizacjach pomieszczenia widać dużo złoceń i ozdób, kryształowe żyrandole, dekoracyjne kolumny i rzędy okien.

Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Źródło: whitehouse.gov

Budowa sali balowej w Białym Domu od dawna była pragnieniem Trumpa. Zabiegał o to jeszcze za kadencji Baracka Obamy. Administracja demokraty nie była jednak zainteresowana przedstawioną przez niego ofertą - przypomina CNN.

Według zapowiedzi Trumpa koszty budowy sali balowej mają zostać pokryte ze środków prywatnych. Na liście darczyńców znalazły się duże amerykańskie koncerny, na przykład Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google czy Meta. Pieniądze ma wyłożyć także sam Trump.

TVN24 HD
Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

