Leon XIV przyjął prezydenta z rodziną. Prezent dla papieża

Na dziedzińcu Karola i Martę Nawrockich powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza. Parze prezydenckiej towarzyszą dzieci: córka Katarzyna i syn Antoni.
Portal Vatican News opublikował zdjęcia z audiencji pary prezydenckiej u papieża i poinformował, że Leon XiV otrzymał od Nawrockiego obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.
Następnie prezydent Nawrocki udał się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. W spotkaniu uczestniczył też szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher.
Wizyta Karola Nawrockiego we Włoszech i Watykanie
Nawrocki odwiedził Watykan w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Po rozmowach z papieżem i jego współpracownikami z Sekretariatu Stanu prezydent spotkał się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą w pałacu na Kwirynale.
W czwartek Nawrocki spotkał się z premierką Włoch Giorgią Meloni. W delegacji, która powitała go na lotnisku w Rzymie, zabrakło najwyższego rangą przedstawiciela dyplomatycznego Polski we Włoszech. Podobnie jak podczas wizyty w USA, w delegacji prezydenta nie znalazł się żaden przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
