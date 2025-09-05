Leon XIV przyjął prezydenta z rodziną. Prezent dla papieża

Prezydent Nawrocki z małżonką i dziećmi weszli do Pałacu Apostolskiego na audiencję u papieża Leona XIV Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na dziedzińcu Karola i Martę Nawrockich powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza. Parze prezydenckiej towarzyszą dzieci: córka Katarzyna i syn Antoni.

Prezydent Nawrocki podarował Papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej pic.twitter.com/8V8GtujU9b — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) September 5, 2025 Rozwiń

Portal Vatican News opublikował zdjęcia z audiencji pary prezydenckiej u papieża i poinformował, że Leon XiV otrzymał od Nawrockiego obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

Następnie prezydent Nawrocki udał się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. W spotkaniu uczestniczył też szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher.

Prezydent Nawrocki w watykańskim sekretariacie stanu

➡️ https://t.co/4jkCChKs6u pic.twitter.com/ppRipQneLZ — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) September 5, 2025 Rozwiń

Wizyta Karola Nawrockiego we Włoszech i Watykanie

Nawrocki odwiedził Watykan w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Po rozmowach z papieżem i jego współpracownikami z Sekretariatu Stanu prezydent spotkał się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą w pałacu na Kwirynale.

Spotkanie Prezydenta RP @NawrockiKn z Prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. pic.twitter.com/FCAXwMJ1GO — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 5, 2025 Rozwiń

W czwartek Nawrocki spotkał się z premierką Włoch Giorgią Meloni. W delegacji, która powitała go na lotnisku w Rzymie, zabrakło najwyższego rangą przedstawiciela dyplomatycznego Polski we Włoszech. Podobnie jak podczas wizyty w USA, w delegacji prezydenta nie znalazł się żaden przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD