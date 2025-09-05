Logo strona główna
Świat

Leon XIV przyjął prezydenta z rodziną. Prezent dla papieża

Nawrocki Leon
Prezydent Nawrocki z małżonką i dziećmi weszli do Pałacu Apostolskiego na audiencję u papieża Leona XIV
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki z rodziną przybył w piątek do Watykanu, gdzie zostali przyjęci na audiencji przez papieża Leona XIV. Ojciec święty otrzymał od prezydenta podarunek.

Na dziedzińcu Karola i Martę Nawrockich powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza. Parze prezydenckiej towarzyszą dzieci: córka Katarzyna i syn Antoni.

Portal Vatican News opublikował zdjęcia z audiencji pary prezydenckiej u papieża i poinformował, że Leon XiV otrzymał od Nawrockiego obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

Następnie prezydent Nawrocki udał się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. W spotkaniu uczestniczył też szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher.

Wizyta Karola Nawrockiego we Włoszech i Watykanie

Nawrocki odwiedził Watykan w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki "złoży wizytę nie tylko w Berlinie"

Nawrocki "złoży wizytę nie tylko w Berlinie"

Polska
Rozmowa "w cztery oczy" Nawrockiego z Meloni

Rozmowa "w cztery oczy" Nawrockiego z Meloni

Po rozmowach z papieżem i jego współpracownikami z Sekretariatu Stanu prezydent spotkał się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą w pałacu na Kwirynale.

W czwartek Nawrocki spotkał się z premierką Włoch Giorgią Meloni. W delegacji, która powitała go na lotnisku w Rzymie, zabrakło najwyższego rangą przedstawiciela dyplomatycznego Polski we Włoszech. Podobnie jak podczas wizyty w USA, w delegacji prezydenta nie znalazł się żaden przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vatican News PL/X

Karol NawrockiWatykanPapież Leon XIVRzymWłochy
