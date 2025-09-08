Nawrocki przyleciał do Wilna. Rozpoczyna kolejną wizytę

Nawrocki zapowiada: tak będzie wyglądać kolejnych pięć lat Źródło: TVN24

Wilno to kolejna po Waszyngtonie i Watykanie stolica, którą Karol Nawrocki odwiedzi od czasu objęcia urzędu na początku sierpnia. Na opublikowanym w poniedziałek w nocy nagraniu widać, jak prezydent opuszcza samolot i zostaje powitany przez przedstawicieli litewskich władz.

🇵🇱🤝🇱🇹 Prezydent RP @NawrockiKn rozpoczyna wizytę na Litwie. pic.twitter.com/XPQH2DNTu9 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 7, 2025 Rozwiń

Plan wizyty Nawrockiego w Litwie

Rano Nawrocki spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą - zaplanowane są spotkania w wąskim gronie oraz plenarne delegacji, a także rozmowy obu prezydentów z mediami. Po południu liderzy odwiedzą litewską Ostrą Bramę, a następnie Nawrocki odwiedzi dwie historyczne wileńskie nekropolie: cmentarz na Antokolu oraz cmentarz na Rossie.

Prezydent spotka się też w Wilnie z przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem, a także przedstawicielami polskiej mniejszości na Litwie podczas uroczystości w wileńskiej ambasadzie RP.

Wieczorem w poniedziałek prezydent Nawrocki uda się do Helsinek, gdzie we wtorek zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem

