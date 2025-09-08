Nawrocki przyleciał do Wilna. Rozpoczyna kolejną wizytę

Wilno to kolejna po Waszyngtonie i Watykanie stolica, którą Karol Nawrocki odwiedzi od czasu objęcia urzędu na początku sierpnia. Na opublikowanym w poniedziałek w nocy nagraniu widać, jak prezydent opuszcza samolot i zostaje powitany przez przedstawicieli litewskich władz.
Plan wizyty Nawrockiego w Litwie
Rano Nawrocki spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą - zaplanowane są spotkania w wąskim gronie oraz plenarne delegacji, a także rozmowy obu prezydentów z mediami. Po południu liderzy odwiedzą litewską Ostrą Bramę, a następnie Nawrocki odwiedzi dwie historyczne wileńskie nekropolie: cmentarz na Antokolu oraz cmentarz na Rossie.
Prezydent spotka się też w Wilnie z przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem, a także przedstawicielami polskiej mniejszości na Litwie podczas uroczystości w wileńskiej ambasadzie RP.
Wieczorem w poniedziałek prezydent Nawrocki uda się do Helsinek, gdzie we wtorek zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem
Autorka/Autor: kgr/kg
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: X.com/@prezydentpl