Świat

Prezydent Jeri potajemnie spotkał się z chińskim biznesmenem

Jose Jeri
Jose Jeri zaprzysiężony na prezydenta Peru
Źródło: Reuters
Prezydent Peru Jose Jeri tłumaczy się ze spotkań, które odbył z chińskim biznesmenem poza oficjalnymi godzinami urzędowania. Ta sprawa jest badana przez prokuraturę.

Jose Jeri, który objął władzę w październiku 2025 roku po wydaleniu byłej prezydent Diny Boluarte, poprosił kongres o możliwość udziału w posiedzeniu komisji nadzoru legislacyjnego, która prowadzi w jego sprawie śledztwo.

Wniosek "został złożony, aby kwestie będące przedmiotem zainteresowania publicznego były wyjaśniane w sposób przejrzysty i odpowiedzialny" - czytamy w liście Jeriego, do którego dotarła agencja Reutera.

Później przewodniczący komisji nadzorczej, Elvis Vergara, ogłosił, że spotka się z prezydentem.

Jose Jeri
Jose Jeri
Źródło: PAP/EPA/JOHN REYES MEJIA

Wątpliwości wokół spotkania prezydenta z chińskim biznesmenem

Peru zmaga się z kryzysem politycznym. Od 2018 roku prezydenturę sprawowało siedmiu polityków, którzy zmieniali się w wyniku rezygnacji lub dymisji.

Spotkania Jeriego z biznesmenem Zhihua Yangiem, właścicielem sklepów i koncesji na projekt energetyczny, oraz fakt, że nie ujawnił ich publicznie, wywołały krytykę za brak przejrzystości i potencjalną korupcję.

Jeri spotkał się z Yangiem 26 grudnia i 6 stycznia - podają lokalne media.

"Nie zatrzymamy się, dopóki rząd nie odejdzie". Prezydent odpowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie zatrzymamy się, dopóki rząd nie odejdzie". Prezydent odpowiada

Prezydent Peru: przyznaję się do błędu

Jeri publicznie przeprosił za pierwsze spotkanie, do którego doszło w chińskiej restauracji w Limie. Powiedział, że pojechał koordynować obchody kolejnej rocznicy peruwiańsko-chińskiej przyjaźni i zaprzeczył, jakoby otrzymał "niezwykłą prośbę" o spotkanie.

- Przyznaję się do błędu - powiedział. - Publicznie przepraszam za to, że wziąłem udział w spotkaniu z biznesmenem w taki sposób, w ukryciu, co wzbudziło podejrzenia i wątpliwości co do mojego zachowania - powiedział Jeri.

Kilka godzin po przeprosinach Jeriego, opublikowano informację o drugim spotkaniu z Yangiem, którego działalność została zawieszona przez władze Limy za sprzedaż nieautoryzowanych produktów.

Prawnik reprezentujący Yanga powiedział stacji radiowej RPP, że było to "przyjacielskie spotkanie" podczas którego prezydent "złamał pewne protokoły".

Opozycyjni parlamentarzyści zapowiedzieli złożenie wniosku o impeachment lub naganę dla 39-letniego Jeriego, którego popularność pozostaje na wysokim poziomie.

Nagana dla Jeriego wymaga mniejszej liczby głosów niż impeachment (87 na 130). Jego odwołanie jest mało prawdopodobne. Analitycy twierdzą, że dwie trzecie peruwiańskich parlamentarzystów ubiega się o reelekcję i prawdopodobnie opowie się za stabilnością przed kwietniowymi wyborami powszechnymi.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOHN REYES MEJIA

