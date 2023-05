Pierwsza, symboliczna wizyta Macrona w Mongolii

czytaj dalej

Dziesiątki tysięcy Mołdawian zgromadziło się w niedzielę w Kiszyniowie, aby wyrazić poparcie dla działań prozachodniego rządu, związanych z integracją europejską. Dzieje się to w obliczu rosyjskich wysiłków zmierzających do destabilizacji kraju. - Nie chcemy już być na peryferiach Europy - powiedziała prezydent Maia Sandu, obiecując, że Mołdawia zostanie członkiem Unii Europejskiej do 2030 roku. Przebywająca w stolicy kraju przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała do zgromadzonych, że Europa powita Mołdawię "z otwartymi ramionami i otwartymi sercami".