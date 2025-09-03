Logo strona główna
Świat

Trump o Nawrockim: nie popieram byle kogo, a jego poparłem

Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Donald Trump z Karolem Nawrockim w Białym Domu
Źródło: TVN24
Zakończyła się otwarta dla mediów część spotkania Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym. Prezydenci mówili między innymi o silnych relacjach między państwami. Trump powiedział, że nie myśli o wycofaniu z Polski amerykańskich żołnierzy, a Nawrocki zadeklarował, iż osiągniemy próg 5 procent PKB na wydatki obronne.

Donald Trump i Karol Nawrocki spotykają się w środę w Białym Domu w Waszyngtonie. Prezydenci w Gabinecie Owalnym wymienili uprzejmości i odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Trump o Nawrockim mówił też, że jest "człowiekiem ogromnego sukcesu" i przypomniał, iż udzielił mu wsparcia w trakcie wyborów w Polsce. - Ja nie popieram byle kogo, a jego poparłem, byłem z tego bardzo dumny z tego, jak sobie poradził - stwierdził prezydent USA. Poprosił też Nawrockiego o pozdrowienie papieża Leona XIV w trakcie jego wizyty w Watykanie.

Koniec spotkania w Gabinecie Owalnym. Czas na rozmowy w cztery oczy
Koniec spotkania w Gabinecie Owalnym. Czas na rozmowy w cztery oczy

RELACJA

Rozmowa Karol Nawrocki - Donald Trump

Polski prezydent wyraził wdzięczność za zaproszenie "raptem po miesiącu od zaprzysiężenia". - Myślę, że mamy tak silne relacje, jakich nie mieliśmy nigdy i jest to dla mnie bardzo ważne - mówił Nawrocki. Podkreślił, że są one oparte na wartościach: niepodległości, suwerenności, demokracji. - Przykładem tych wartości są nasi wspólni bohaterowi: Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko - dodał.

Nawrocki podziękował Trumpowi za wsparcie podczas kampanii wyborczej. Wyraził również wdzięczność wobec prezydenta USA za gest na cześć polskiego pilota F-16, który zginął w Radomiu - przelot myśliwców nad Białym Domem.

Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Źródło: AARON SCHWARTZ / POOL/PAP/EPA

Powiadomił również, że rozmowy z Trumpem będą dotyczyły energetyki, gospodarki i wojskowości.

- To pierwszy raz w historii Polski, w XX i XXI wieku, gdy Polacy cieszą się, że mamy zagranicznych żołnierzy w Polsce. Amerykańscy żołnierze są częścią naszego społeczeństwa - oświadczył Nawrocki. Zaznaczył, że ich obecność to też sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem.

Zapewnił, że Polska osiągnie wydatki na cele obronne w wysokości 5 proc. PKB.

Trump: myślę, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Trump został zapytany, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce. - Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej - odparł prezydent USA.

Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce
Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Polska

Amerykański przywódca zdecydowanie zareagował na pytanie przedstawiciela polskich mediów, które dotyczyło działań wobec Władimira Putina. - Skąd pan wie, że nie ma działań? Powiedziałby pan, że nałożenie wtórnych sankcji na Indie, największego poza Chinami (importera z Rosji - red.), to nie są działania? To kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. To jest brak działań? Nie zrobiliśmy jeszcze fazy drugiej ani trzeciej. Ale jak mówi pan, że nie ma działań, to chyba lepiej znaleźć nową robotę - mówił.

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ / POOL/PAP/EPA

