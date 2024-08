"Pranie złota" i głód. ONZ: nie widzieliśmy jeszcze katastrofy na taką skalę

"Foreign Affairs" zwraca uwagę na tragiczną sytuację w Sudanie. Magazyn podkreśla, że mimo skali katastrofy humanitarnej, do jakiej tam dochodzi, wspólnota międzynarodowa nadal nie podjęła wystarczających działań. Redakcja zwraca uwagę, że jednym z czynników, który napędza tragiczną sytuację, jest handel złotem.

"W Sudanie w ciągu czterech miesięcy może umrzeć z głodu nawet 2,5 miliona osób" - zaalarmował w środowym artykule magazyn "Foreign Affairs". Skutkiem wojny domowej w tym kraju jest katastrofa humanitarna, którą ONZ ocenia jako "jedną z największych, z jaką ta organizacja miała kiedykolwiek do czynienia".

- Nie wydaje mi się, abyśmy kiedykolwiek mieli do czynienia z większą klęską głodu - powiedział w ostatnim czasie wysoki rangą urzędnik do spraw humanitarnych ONZ Martin Griffith.

Magazyn zwrócił uwagę, że mimo skali katastrofy humanitarnej, do jakiej dochodzi w Sudanie, wspólnota międzynarodowa nie podjęła tam wystarczających działań. Do tej pory udało się zebrać jedynie 31 procent z 2,7 miliarda dolarów, o które ONZ zaapelowała w celu wsparcia Sudańczyków.

Wojna domowa w Sudanie w cieniu handlu złotem

Walki między oddziałami armii rządowej (SAF) a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) trwają w Sudanie od kwietnia 2023 roku. W 2021 roku wojsko i RSF przeprowadziły wspólnie zamach stanu. Plan włączenia RSF do regularnej armii doprowadził jednak do rozłamu, który skutkował trwającą do dziś wojną domową.