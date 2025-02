- To najgłupsza rzecz jaką widziałem od 40 lat – tak inicjatywę miliardera ocenił w rozmowie z CNN jeden z pracowników Departamentu Obrony. Podobnie, jak inni krytycy pomysłu zwrócił on uwagę na związane z jego realizacją ryzyko wycieku poufnych informacji. - To istne szaleństwo - wtóruje mu w tej samej stacji członek personelu IRS, czyli amerykańskiej skarbówki. - Nasz szef powiedział, że to obowiązkowe, ale potem Biuro Zarządzania Personelem Stanów Zjednoczonych (OPM) powiedziało, że to dobrowolne. Potem chyba znowu Trump stwierdził, że to obowiązkowe. Nikt nie wiedział kogo słuchać - wspomina pracownik Departamentu ds. Weteranów. - Wiele osób wracało z urlopu, żeby spróbować wysłać e-mail, głupi e-mail, który nawet nie ma dla nas sensu. To szalone - dodał jeden z zatrudnionych w Departamencie Sprawiedliwości.