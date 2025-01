Partytury słynnego kompozytora spłonęły w pożarach w Los Angeles

W pożarach w Los Angeles zniszczeniu uległy archiwalne zapisy partytur słynnego kompozytora Arnolda Schoenberga - informuje brytyjski nadawca publiczny BBC. "Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli 'odrodzić się z popiołów' w całkowicie cyfrowej formie", przekazała rodzinna firma, do której należały archiwa.

Co najmniej 100 tysięcy partytur zmarłego w 1951 roku, austriacko-amerykańskiego kompozytora Arnolda Schoenberga uległo zniszczeniu w pożarze w Los Angeles – informuje BBC. Nuty przechowywano w rodzinnej firmie zajmującej się produkcją muzyczną, która w zeszłym tygodniu spłonęła w dzielnicy Pacific Palisades.

BBC podkreśla, że chociaż nie zaginęły żadne oryginalne rękopisy, zniszczeniu uległy – należące do Belmont Music Publishing - zbiory partytur wypożyczanych orkiestrom i muzykom. Dyrektor Amerykańskiej Orkiestry Symfonicznej Leon Botstein powiedział, że są to "niezbędne źródła informacji" dla występujących muzyków.

"Odrodzić się z popiołów"

Pożary w Los Angeles

Strażacy wciąż walczą z ogromnymi pożarami w Los Angeles, które rozpoczęły się na początku stycznia. Do tej pory zginęły w nich co najmniej 24 osoby, zniszczone zostały tysiące budynków, a dziesiątki tysięcy były zmuszone do opuszczenia swoich domów.