Rosyjski Dom w Pradze

Nieznany sprawca w czwartek wieczorem obrzucił koktajlami Mołotowa budynek rosyjskiego centrum nauki i kultury w Pradze przy ulicy na Zatorce 6 - poinformowała w piątek policja w serwisie X.

Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme. pic.twitter.com/z7amEKiDBw — Policie ČR (@PolicieCZ) March 27, 2026 Rozwiń

Agencja CTK podała, powołując się na rosyjskie źródła, że z sześciu butelek z benzyną, jakimi obrzucono rosyjską instytucję, wybuchły trzy. Trwają poszukiwania sprawcy.

Rosyjski Dom i "niezdrowa atmosfera"

Centrum, zwane Rosyjskim Domem, od dłuższego czasu jest powodem napięć w relacjach Czech i Rosji.

Rosyjskie centrum nauki i kultury jest prowadzone od 1971 roku przez rosyjską agencję państwową Rossotrudniczestwo. Czechy nie uznają siedziby Rosyjskiego Domu za budynek o statusie dyplomatycznym. Ośrodek zlokalizowany jest w pobliżu głównej siedziby ambasady, konsulatu oraz innych wykorzystywanych przez Rosję obiektów.

W przeszłości władze Rosji skarżyły się na stanowisko Czech w tej sprawie. Były rosyjski ambasador w Pradze Aleksandr Zmiejewski w wywiadzie dla gazety "Izwiestia" w maju 2025 r. stwierdził, że wokół Domu Rosyjskiego panuje "niezdrowa atmosfera".

W połowie kwietnia 2025 r. dziesiątki osób z inicjatywy Głos Ukrainy zgromadziły się przed tym ośrodkiem, protestując przeciwko szerzeniu rosyjskiej kultury. Działalność instytucji określono jako środek szerzenia rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Niektóre kraje europejskie zamknęły podobne centra.

