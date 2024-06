Pożar na największym wycieczkowcu świata, na statku zgasło światło

Na największym wycieczkowcu świata, Icon of the Seas, wybuchł "niewielki pożar". Rzecznik operatora statku przekazał, że ogień został szybko ugaszony i sytuacja ta nie wpłynęła na dalsze plany podróży.

Do zdarzenia doszło we wtorek, gdy statek Icon of the Seas, największy wycieczkowiec świata, należący do firmy Royal Caribbean, był zacumowany w porcie w Costa Maya w Meksyku. Rzecznik firmy Nathaniel Derrenbacher potwierdził w rozmowie z CNN, że na pokładzie wybuchł "mały pożar", wskutek czego na statku chwilowo zabrakło prądu i konieczne było uruchomienie zasilania awaryjnego. Nie podał szczegółów dotyczących tego gdzie było źródło ognia i w jaki sposób doszło do pożaru.