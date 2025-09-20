Portugalska policja przed rządowymi budynkami (wideo archiwalne) Źródło: Reuters Archive

Resort portugalskiej dyplomacji skorygował wcześniejszą piątkową informację, przekazaną przez Francję, zgodnie z którą uznanie niepodległości Palestyny przez Portugalię miało nastąpić w poniedziałek podczas konferencji w Nowym Jorku.

Gabinet szefa MSZ Portugalii potwierdził, że przedstawiciel rządu w Lizbonie weźmie udział w nowojorskiej konferencji u boku reprezentantów: Francji, Andory, Australii, Belgii, Kanady, Luksemburga, Malty, Wielkiej Brytanii oraz San Marino. Państwa te mają w poniedziałek wspólnie uznać palestyńską niepodległość.

"Nie istnieją już żadne przeszkody"

Działania podjęte przez władze Portugalii na rzecz uznania niepodległości Palestyny trwały 15 lat - od czasu, kiedy parlament zatwierdził wskazówki i rekomendacje dla rządu w sprawie uznania palestyńskiej państwowości.

Szef MSZ Portugalii Paulo Rangel ogłosił 15 września, że "nie istnieją już żadne przeszkody", które mogłyby utrudniać uznanie Palestyny.

