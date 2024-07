Pomyłka Bidena, szybka riposta Zełenskiego. "Jesteś cholernie lepszy"

Prezydent USA Joe Biden, w czasie podpisania deklaracji "Ukraine compact" przez państwa, które podpisały dwustronne umowy z Ukrainą, przez pomyłkę przedstawił prezydenta Ukrainy jako "Władimira Putina". Natychmiast się poprawił.

- Wszystkie kraje, które poparły ten pakt, zobowiązały się wesprzeć Ukrainę tak, jak to robiły dotychczas. Budujemy most do NATO dla Ukrainy, prowadzący do ostatecznego członkostwa, w miarę kontynuowania przez Ukrainę ważnych reform krajowych - powiedział prezydent USA Joe Biden w czasie prezentacji deklaracji "Ukraine compact" przez 23 państwa (w tym Polskę), które podpisały dwustronne umowy z Ukrainą o bezpieczeństwie.

Oddając głos prezydentowi Zełenskiemu, Biden przedstawił go jako "Władimira Putina". Natychmiast poprawił się. - Jestem tak skupiony na pokonaniu Putina - zażartował. - Jestem od niego lepszy - odparł Zełenski. - Jesteś cholernie lepszy - przyznał Biden.

Biden: po chwili poprawiłem się

Zapytany przez dziennikarzy o to zdarzenie, Biden odpowiedział pytaniem: "Czy widzieliście jakieś inne problemy podczas tej konferencji?". - Widzieliście jakąś konferencję, która byłaby lepsza? Myślałem wtedy o Putinie i powiedziałem "Putin", ale po chwili poprawiłem się, bo chodziło mi o Zełenskiego - tłumaczył.

- Słuchajcie, chodzi o to, że ktoś sugeruje, że nie była to konferencja o wielkim sukcesie. Wielu przywódców dziękowało mi i mówiło, że ta konferencja była sukcesem - kontynuował.

Biden Zełenski PAP/EPA/WILL OLIVER

- Moim zdaniem to była jedna z najlepszych konferencji od dłuższego czasu. Pokażcie mi innego przywódcę, który uważa inaczej - dodał.

Jednak - jak zauważyła agencja Reutera - w czasie tej samej konferencji prasowej prezydentowi przydarzyło się kolejne przejęzyczenie, kiedy mówiąc o wiceprezydent USA zamiast wspomnieć o Kamali Harris, użył zwrotu "wiceprezydent Trump".

Szanse Kamali Harris na zwycięstwo z Donaldem Trumpem

"New York Times" donosi, że grono sceptyków, co do szans Bidena, obejmuje też jego najbliższych doradców, którzy w ostatnich dniach "próbowali wymyśleć sposoby, by przekonać go do wycofania się" z wyścigu. Dziennik podał także, że sztab wyborczy prezydenta zlecił sporządzenie sondaży badających szanse naturalnej następczyni prezydenta, wiceprezydentki Kamali Harris.

Opublikowany w czwartek sondaż telewizji ABC News i Ipsos pokazuje trzypunktową przewagę Harris nad Donaldem Trumpem (49-46 procent), podczas gdy Biden przegrywa ze swoim republikańskim rywalem jednym punktem.

Zarówno sztab, jak i Biały Dom nie potwierdzają tych informacji. W wiadomości do pracowników kampanii kierownictwo sztabu miało natomiast stwierdzić, że choć wewnętrzne sondaże pokazują, że ostatnim czasie doszło do spadku notowań Bidena, to wciąż różnice w kluczowych dla losów wyborów stanach mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

Autorka/Autor:asty/kab

Źródło: PAP, Reuters